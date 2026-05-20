Нацбанк снижает ставку рефинансирования
- 20.05.2026, 12:42
C 1 июня.
Ставки рефинансирования и по кредиту овернайт снизятся с 1 июня на 50 процентных пунктов.
Такое решение было принято на состоявшемся 20 мая заседании правления Национального банка Беларуси, сообщает БелТА.
«Сегодня правление Нацбанка приняло решение о снижении ставки рефинансирования и ставки по кредиту овернайт на 50 базисных пунктов. С 1 июня 2026 года они составят 9,25% и 10,75% годовых соответственно», — сказал глава Нацбанка Роман Головченко.
Последний раз Нацбанк вносил изменения в этот параметр в июне 2025 года, когда, наоборот повышал ставку рефинансирования с 9,5% до 9,75%.