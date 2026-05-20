20 мая 2026, среда, 14:08
Доллар пошел вверх

  • 20.05.2026, 13:14
  • 1,384
Евро снизился.

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду, 20 мая, завершились ростом курсов доллара, российского рубля и китайского юаня. В то же время евро по итогам сессии немного подешевел.

Курс доллара вырос на 0,04% — на 0,1 копейки, до 2,7303 рубля.

Евро, напротив, снизился на 0,23%, потеряв 0,72 копейки. По итогам торгов его курс составил 3,1588 рубля.

Российский рубль подорожал на 0,48%, прибавив 1,85 копейки. Сто российских рублей оценили в 3,8596 белорусского рубля.

Китайский юань также показал рост — на 0,2%, или 0,81 копейки. За 10 юаней на торгах давали 4,0291 рубля.

