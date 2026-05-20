Доллар пошел вверх
- 20.05.2026, 13:14
Евро снизился.
Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже в среду, 20 мая, завершились ростом курсов доллара, российского рубля и китайского юаня. В то же время евро по итогам сессии немного подешевел.
Курс доллара вырос на 0,04% — на 0,1 копейки, до 2,7303 рубля.
Евро, напротив, снизился на 0,23%, потеряв 0,72 копейки. По итогам торгов его курс составил 3,1588 рубля.
Российский рубль подорожал на 0,48%, прибавив 1,85 копейки. Сто российских рублей оценили в 3,8596 белорусского рубля.
Китайский юань также показал рост — на 0,2%, или 0,81 копейки. За 10 юаней на торгах давали 4,0291 рубля.