Hyundai создает «ручную коробку» для электромобилей 20.05.2026, 13:30

Водителям может понравится имитация механики.

Hyundai запатентовала новую систему переключения передач для электромобилей, которая может имитировать как автоматическую коробку, так и ручное управление, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Речь идет о системе shift-by-wire, где нет прямой механической связи с трансмиссией. По сути, это «электронный селектор», который управляется программно. В обычном режиме он работает как автомат: вперед, назад и нейтральная.

Однако ключевая особенность разработки — режим, который имитирует механику. При нажатии на специальный элемент система позволяет водителю «переключать передачи» вручную, создавая ощущение классической коробки передач, хотя физически ее нет.

Подобные решения уже используются в индустрии. Например, Hyundai ранее внедрила в Ioniq 5 N имитацию переключений и звуков двигателя. Похожие патенты также разрабатывали Porsche и Koenigsegg, предлагая гибридные режимы управления.

Производители объясняют такие технологии стремлением сохранить эмоции вождения в электромобилях, где отсутствует традиционный двигатель и коробка передач.

Критики же отмечают, что автопром все чаще заменяет реальные механические элементы цифровыми эффектами — от «фейковых» звуков до имитации переключений. Однако сторонники считают, что если ощущения остаются убедительными, то разница между реальным и виртуальным становится несущественной.

