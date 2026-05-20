В Березе заметили красного ежика 20.05.2026, 13:40

Видеофакт.

В сети набирает популярность видео, снятое в городе Берёза, на котором по асфальту сидит ёж необычного ярко-красного цвета. Необычная окраска зверька вызвала бурное обсуждение среди пользователей.

В комментариях одни шутили, что это сбежавший с полки магазина просроченный торт «Красный бархат» или ёж, переевший белорусских креветок. Другие пытались найти научное объяснение увиденному. Одна из популярных версий гласила, что животное якобы страдает амеланизмом — генетической особенностью, при которой снижается выработка тёмного пигмента, но сохраняется красный оттенок.

Однако кандидат биологических наук, доцент кафедры экологии геолого-географического факультета Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины Александр Саварин, который изучает ежей почти 30 лет, опроверг эту версию в комментарии для smartpress.by.

По словам специалиста, столь яркая красная окраска не может быть естественной. Он отметил, что у старых ежей иголки действительно могут приобретать рыжевато-огненный оттенок, однако кожа и шерсть не становятся красными без внешнего воздействия.

Эксперт также пояснил, что у ежей нередко встречаются нарушения работы центральной нервной системы. В таком состоянии животные могут вести себя неадекватно и, например, случайно попасть в красящие вещества.

По мнению биолога, необычный цвет зверька вряд ли связан с мутацией. Скорее всего, ёж либо испачкался в красителе, либо стал жертвой чьей-то неудачной шутки. Также нельзя исключать, что ролик мог быть смонтирован.

