Совет Федерации разрешил Путину начинать войны для «защиты» россиян за рубежом 2 20.05.2026, 13:50

Стало известно содержание документа, принятого на сегодняшнем заседании.

Совет Федерации на заседании в среду утвердил закон, существенно расширяющий полномочия Владимира Путина по использованию вооруженных сил за рубежом, пишет The Moscow Times.

Согласно документу, который на прошлой неделе единогласно поддержала Госдума, отныне Владимир Путин сможет привлекать армию для «защиты граждан РФ» в случае «их ареста, удержания, уголовного и иного преследования» за рубежом.

Речь идет о случаях, когда россияне арестованы за границей судами, которые «наделены полномочиями без участия Российской Федерации», а также международными судебными органами, которые Россия не признает, говорится в пояснительной записке к закону.

Соответствующие поправки вносятся в федеральные законы «О гражданстве» и «Об обороне». В их действующей редакции президент имеет право отправить войска за рубеж в случае, если страны или международные органы принимают решения, «противоречащие интересам РФ» либо «основам публичного правопорядка» в России.

В заключении комитета Совфеда по обороне и безопасности подчеркивается, что в новой редакции предусматривается «возможность привлечения Вооруженных сил Российской Федерации к выполнению задач с использованием вооружения не по их предназначению для защиты граждан Российской Федерации» по решению президента РФ. Кроме того, по решению главы российского государства необходимые меры по защите таких граждан должны будут применять и органы госвласти РФ в пределах своих полномочий.

Расширить полномочия Путина по зарубежному использованию армии российские власти решили после серии предупреждений от ведущих государств НАТО о том, что Кремль готовится к войне с одной или несколькими европейскими странами.

Летом глава немецкой разведки BND предупреждал о риске российской провокации в странах Балтии по сценарию аннексии Крыма, а в феврале датская разведка заявляла, что Россия способна начать масштабную войну в Европе в течение пяти лет.

Разведка США в марте 2026 года предупредила, что Путин может пойти на «сознательную эскалацию» конфликта в Украине вплоть до прямого столкновения с НАТО, в том числе с угрозой применения ядерного оружия.

По данным разведки Нидерландов (MIVD), Кремлю потребуется около года, чтобы накопить достаточно сил для «регионального конфликта» с НАТО. По оценке MIVD, целью возможного нападения России будет не военное поражение НАТО, а «политический раскол путем ограниченных территориальных приобретений». В разведке не исключают, что для достижения этого результата Москва прибегнет к ядерному шантажу.

«Нулевая фаза» подготовки к такой войне в России уже началась, писали в октябре эксперты Института изучения войны (ISW). Об этом, по мнению ISW, свидетельствует реоргранизация военных округов на западной границе страны, создании военных баз на границе с Финляндией, а также диверсии, вмешательство в работу средств РЭБ, глушение GPS, поджоги и провокации в воздухе.

