20 мая 2026, среда, 10:00
1
  • 20.05.2026, 8:35
  • 7,748
«Это бумеранг»: в ООН резко поставили Кремль на место
Андрей Мельник
Фото: ООН

Украина ответила на жалобы РФ относительно атак дронов по Москве.

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник ответил на жалобы постпреда России Василия Небензи относительно дроновой атаки на Москву 17 мая. Он подчеркнул, что все атаки по территории РФ являются ответом на агрессию Кремля против Украины.

Об этом Мельник заявил во время заседания Совета Безопасности ООН. Он призвал российского коллегу прекратить жаловаться на страдания россиян.

«Прекратите жаловаться на страдания бедных россиян. То, что Россия наблюдает, это бумеранг, который она получает, запущенный Путиным против Украины. Он возвращается с тройной силой и ударяет очень больно», – сказал постпред Украины.

Он подчеркнул, что Украина не наносит удары по гражданским объектам на территории России.

«Никогда мы не нацеливаемся на гражданских. Мы только уничтожаем военные объекты полностью в соответствии с международным гуманитарным правом и его положениями», – подчеркнул Мельник.

