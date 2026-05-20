Дроны второй раз подряд поразили «Невинномысский Азот»
- 20.05.2026, 8:18
Атака на стратегический химзавод в РФ продолжалась несколько часов подряд.
Ночью 20 мая украинские дроны снова атаковали химический комплекс «Невинномысский Азот» в Ставропольском крае России. В промзоне города вспыхнул пожар. Это уже вторая атака на предприятие за последние дни, первая состоялась в субботу, 16 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы и Telegram городского головы Невинномысска.
Что происходит
«Беспилотную опасность» во всем Ставропольском крае объявили еще накануне вечером. Жителей Невинномысска призвали покинуть улицы и укрыться в помещениях без окон.
В полночь в городе выключили интернет.
Глава Невинномысска Михаил Миненков подтвердил атаку, сообщив о «противовоздушном бое» и что «налет вражеских беспилотников нацелен на промзону города».
По состоянию на пять часов утра атака продолжалась, в населенном пункте работала ПВО. Жители сообщали о пожаре на территории промзоны.
Почему это важно
«Невинномысский Азот» официально специализируется на производстве удобрений и бытовой химии. Однако, по данным OSINT-аналитиков, предприятие фактически работает на российский ВПК: производимая здесь уксусная кислота поступает на завод в Дзержинске, где из нее изготавливают взрывчатые вещества для артиллерийских снарядов.
СМИ ранее сообщали о первой атаке дронов на «Невинномысский Азот» 16 мая.