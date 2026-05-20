Путину скоро придется сделать непростой выбор 4 20.05.2026, 8:30

Возможно, придется сворачивать войну против Украины.

Российские власти во главе с Владимиром Путиным в течение ближайшего года могут оказаться перед неприятным и сложным выбором.

Первый вариант: им придется сворачивать войну против Украины, второй – переходить к еще более жесткой модели управления страной с дальнейшим ограничением свобод граждан. Об этом говорится в докладе лондонского Международного института стратегических исследований (IISS).

Аналитики IISS отмечают, что экономика РФ постепенно рушится из-за затянувшейся войны. В стране наблюдается серьезный дефицит рабочей силы, который уже оценивается в 2,3 млн человек.

Параллельно гражданский сектор экономики страдает на фоне перегретого военного производства. В IISS считают, что нынешняя стратегия Кремля по набору контрактников за счет высоких выплат перестает работать.

Потери ВС РФ уже не добровольцами. На этом фоне Кремлю придется либо идти на большую принудительную мобилизацию и переходить на экономику советского типа, либо сокращать военные амбиции по Украине.

