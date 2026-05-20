Китайские супертанкеры прошли через Ормузский пролив

Китайские супертанкеры прошли через Ормузский пролив1
- 20.05.2026, 8:45
Мировые цены на нефть мгновенно отреагировали на позитивные сигналы.
Два китайских супертанкера с 4 млн баррелей иракской нефти прошли через Ормузский пролив впервые за долгое время. Это произошло на фоне оптимистичных заявлений Трампа и Вэнса относительно близости сделки с Ираном.
Об этом сообщает Reuters.
Что сказали Трамп и Вэнс
Трамп заявил, что война закончится «очень быстро», и признал, что в понедельник был «в часе от решения атаковать», но остановился после нового иранского предложения.
«Иранские лидеры умоляют о сделке», - сказал президент, добавив, что новый удар произойдет через несколько дней, если договоренности не будет.
Вице-президент Вэнс на брифинге в Белом доме заявил, что Штаты находятся в «достаточно хорошей позиции». Он признал сложность переговоров из-за раскола в иранском руководстве.
Танкеры и рынки
Два китайских супертанкера Yuan Gui Yang и Ocean Lily с 4 млн баррелей иракской нефти вышли через пролив по иранскому маршруту.
Нефть марки Brent после позитивных сигналов опустилась до 110,16 доллара за баррель.