Китайские супертанкеры прошли через Ормузский пролив 1 20.05.2026, 8:45

2,016

Мировые цены на нефть мгновенно отреагировали на позитивные сигналы.

Два китайских супертанкера с 4 млн баррелей иракской нефти прошли через Ормузский пролив впервые за долгое время. Это произошло на фоне оптимистичных заявлений Трампа и Вэнса относительно близости сделки с Ираном.

Об этом сообщает Reuters.

Что сказали Трамп и Вэнс

Трамп заявил, что война закончится «очень быстро», и признал, что в понедельник был «в часе от решения атаковать», но остановился после нового иранского предложения.

«Иранские лидеры умоляют о сделке», - сказал президент, добавив, что новый удар произойдет через несколько дней, если договоренности не будет.

Вице-президент Вэнс на брифинге в Белом доме заявил, что Штаты находятся в «достаточно хорошей позиции». Он признал сложность переговоров из-за раскола в иранском руководстве.

Танкеры и рынки

Два китайских супертанкера Yuan Gui Yang и Ocean Lily с 4 млн баррелей иракской нефти вышли через пролив по иранскому маршруту.

Нефть марки Brent после позитивных сигналов опустилась до 110,16 доллара за баррель.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com