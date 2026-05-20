закрыть
20 мая 2026, среда, 10:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Китайские супертанкеры прошли через Ормузский пролив

1
  • 20.05.2026, 8:45
  • 2,016
Китайские супертанкеры прошли через Ормузский пролив

Мировые цены на нефть мгновенно отреагировали на позитивные сигналы.

Два китайских супертанкера с 4 млн баррелей иракской нефти прошли через Ормузский пролив впервые за долгое время. Это произошло на фоне оптимистичных заявлений Трампа и Вэнса относительно близости сделки с Ираном.

Об этом сообщает Reuters.

Что сказали Трамп и Вэнс

Трамп заявил, что война закончится «очень быстро», и признал, что в понедельник был «в часе от решения атаковать», но остановился после нового иранского предложения.

«Иранские лидеры умоляют о сделке», - сказал президент, добавив, что новый удар произойдет через несколько дней, если договоренности не будет.

Вице-президент Вэнс на брифинге в Белом доме заявил, что Штаты находятся в «достаточно хорошей позиции». Он признал сложность переговоров из-за раскола в иранском руководстве.

Танкеры и рынки

Два китайских супертанкера Yuan Gui Yang и Ocean Lily с 4 млн баррелей иракской нефти вышли через пролив по иранскому маршруту.

Нефть марки Brent после позитивных сигналов опустилась до 110,16 доллара за баррель.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин
В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран
Сериал «Огни Москвы»
Сериал «Огни Москвы» Юрий Федоренко