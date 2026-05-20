закрыть
20 мая 2026, среда, 10:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Пекине началась встреча Си Цзиньпина и Путина

2
  • 20.05.2026, 8:52
  • 1,406
В Пекине началась встреча Си Цзиньпина и Путина
Фото: Getty Images

Это первая зарубежная поездка российского диктатора в 2026 году.

В среду, 20 мая, в Пекине началась встреча лидера Китая Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина.

Об этом пишет ВВС.

Там отметили, что стороны должны провести переговоры по двусторонним отношениям и международным вопросам.

По данным издания, Путин прибыл на площадь Тяньаньмэнь, которую к его визиту украсили символикой Китая и страны-агрессора России. Его встречали военный оркестр, почетный караул китайских военных и дети с флагами обеих стран, подчеркнули в ВВС.

Там добавили, что это первая зарубежная поездка российского диктатора в 2026 году.

15 мая в Кремле заявили, что Путин прибудет в Пекин 19−20 мая для встречи с лидером КНР Си Цзиньпином. Визит состоится вскоре после саммита Си с президентом США Дональдом Трампом.

По информации источников издания, близких к российским властям, Кремль рассчитывает, что нестабильность на энергетических рынках из-за ситуации на Ближнем Востоке заставит Пекин стать более сговорчивым в вопросе цены на газ для будущего газопровода Сила Сибири-2. Российские чиновники утверждают, что китайская сторона проявляет интерес к ускорению переговоров, хотя конкретного прорыва пока нет.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Света 0,03 %
Света 0,03 % Наталья Радина
Украина сломала уравнение войны
Украина сломала уравнение войны Леонид Невзлин
В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран
Сериал «Огни Москвы»
Сериал «Огни Москвы» Юрий Федоренко