В Пекине началась встреча Си Цзиньпина и Путина 2 20.05.2026, 8:52

Фото: Getty Images

В среду, 20 мая, в Пекине началась встреча лидера Китая Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина.

Об этом пишет ВВС.

Там отметили, что стороны должны провести переговоры по двусторонним отношениям и международным вопросам.

По данным издания, Путин прибыл на площадь Тяньаньмэнь, которую к его визиту украсили символикой Китая и страны-агрессора России. Его встречали военный оркестр, почетный караул китайских военных и дети с флагами обеих стран, подчеркнули в ВВС.

Там добавили, что это первая зарубежная поездка российского диктатора в 2026 году.

15 мая в Кремле заявили, что Путин прибудет в Пекин 19−20 мая для встречи с лидером КНР Си Цзиньпином. Визит состоится вскоре после саммита Си с президентом США Дональдом Трампом.

По информации источников издания, близких к российским властям, Кремль рассчитывает, что нестабильность на энергетических рынках из-за ситуации на Ближнем Востоке заставит Пекин стать более сговорчивым в вопросе цены на газ для будущего газопровода Сила Сибири-2. Российские чиновники утверждают, что китайская сторона проявляет интерес к ускорению переговоров, хотя конкретного прорыва пока нет.

