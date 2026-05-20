В Пентагоне допустили наземное вторжение в Иран

В Пентагоне допустили наземное вторжение в Иран1
- 20.05.2026, 9:33
Президент США сохраняет за собой все доступные ему варианты.
Наземная операция американских войск на территории Ирана — один из вариантов, которые остаются на столе президента США Дональда Трампа. Об этом заявил помощник главы Пентагона по международным делам Дэниел Циммерман, выступая в конгрессе. «Президент сохраняет за собой все доступные ему варианты», — сказал он, отвечая на вопрос законодателей в комитете Палаты представителей по вооруженным силам.
Как сообщала 16 мая The New York Times со ссылкой на источники, США и Израиль готовятся к возможному возобновлению военной операции против Ирана уже на текущей неделе. Один из сценариев — отправка американского спецназа для поиска подземных ядерных материалов (в частности, на объекте в Исфахане). Альтернативный вариант — более агрессивные бомбардировки иранской инфраструктуры.
Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн в начале мая заявлял, что более 50 тысяч американских военнослужащих, два авианосца, более десяти эсминцев и десятки боевых самолётов «остаются готовыми возобновить крупные боевые действия против Ирана, если будет отдан соответствующий приказ».
Сейчас на Ближнем Востоке находятся 5 тысяч морпехов и 2 тысячи десантников 82-й воздушно-десантной дивизии. По словам военных чиновников, говоривших с NYT, эти силы могут провести операцию по захвату иранских ядерных материалов в Исфахане, а также могут быть использованы для захвата острова Харг — центра иранского нефтяного экспорта.