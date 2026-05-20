«У меня тряслись руки, я не понимала, что происходит» 20.05.2026

Фото: onliner

Белоруска рассказала, чем закончилась для нее попытка уволиться.

Ольга больше шести лет отработала в IT-компании, но в феврале этого года решила уволиться: говорит, причиной стали постоянные переработки и проблемы со здоровьем. Однако, по словам женщины, вместо обычной передачи дел на работе начались проблемы, а уйти оказалось не так просто, пишет Onliner.

«Заранее предупредила, что хочу уйти»

Ольга рассказывает, что пришла в компанию шесть лет назад — тогда ее пригласили как бизнес-аналитика и опытного специалиста по внедрению 1С. Первый контракт был на два года, потом подписали новый — на пять лет.

— Мыслей о том, что мы будем расставаться в ближайшие пять лет, у меня при подписании контракта не было. Но время меняется, ценности пересматриваются, бывают разные жизненные ситуации. С 2023 года у меня стало ухудшаться здоровье, а я понимаю, что оно невозвратно. Это стал замечать и мой муж.

Все переработки фиксировались во внутренней системе, также была ночная работа.

Мы внедряли программное обеспечение на предприятиях, которые работают круглосуточно, поэтому заказчики могли работать ночью.

Но в какой-то момент я поняла, что больше не могу работать в таком темпе и нужно выбирать: либо семья, либо работа.

По словам Ольги, отвечать на сообщения и звонки приходилось даже после завершения рабочего дня и на выходных, в отпуске тоже не получалось полностью отключиться от задач, если она находилась в пределах страны. За последние годы ей пришлось обращаться к врачам десятки раз — женщина это связывает с переработками. А в конце 2023 года здоровье существенно ухудшилось — это и было основной причиной увольнения.

О планах уволиться Ольга сообщила руководству 14 февраля в чате, а 17-го написала первое заявление. Она говорит, что хотела договориться и уйти без конфликта, поэтому предложила такой вариант: передать дела и доработать до 9 марта, а с этой даты уйти в отпуск с последующим увольнением. Но руководство, похоже, такие даты не устроили.

По словам женщины, в ответ ей предложили изучить внутреннюю инструкцию по увольнению.

— Инструкция называлась «Увольнение без стресса» (как и инструкция про удаленку, на самом деле она не работала). Там было написано, что сотрудник обращается к HR, после чего компания подбирает замену и сообщает сроки увольнения — от двух недель до нескольких месяцев.

Ольга несколько раз писала заявления об увольнении, но конкретной даты ухода не добилась. Сначала ей обещали определить дату в течение недели (но уточнили, что увольнение является правом компании, а не обязанностью). Позже ей сообщили, что увольнение возможно только после завершения проекта, на котором она работает, а фразу «хорошая репутация стоит дорого и может быть испорчена одним неправильным поступком» работница расценила как скрытую угрозу.

— Мне сказали, что уволят после успешного завершения проекта. Но я, работая внутри проекта, понимаю, что сроки постоянно двигаются: сначала был декабрь, потом март, потом еще продление. Это зависит от заказчика, от команды — проект могут продлить по любым причинам, я не единственный сотрудник на нем. Поэтому для меня условия были размыты.

Контракт Ольги заканчивался в марте 2027 года — дорабатывать до этой даты она не хотела.

«После отпуска мне сказали: «Возьмите мышку и работайте»

Конфликт на рабочем месте, по словам Ольги, начался после отпуска, который она брала на время сессии: ей начали давать новые задачи без понимания сроков увольнения.

Женщина утверждает, что ее обвинили в том, что она «демотивирует команду» и недостаточно активно работает над проектом, общение было на повышенных тонах.

— Да, может, действительно, я где-то не с той азартностью участвовала в совещаниях, но я работала и выполняла свои трудовые обязанности, — считает Ольга. — Мне позвонили и сказали: «Возьмите мышку и работайте». Я, как адекватный человек, хотела спокойно поговорить, обсудить условия, как мы можем нормально разойтись, но вместо этого меня начали контролировать. У меня начали трястись руки, я вообще не понимала, что происходит.

Три дня после отпуска перечеркнули весь отдых. Я находилась в таком стрессе, что, когда пересказывала кому-то эту историю, сразу начинала плакать.

После этого звонка работницу попросили предоставить письменные объяснения, почему ее в тот день, 8 апреля, не было на рабочем месте.

— Последние шесть лет я работала удаленно. Это была обычная практика, мы отмечались во внутренней системе, — говорит Ольга. — Мне стали приносить акты о том, что меня нет на рабочем месте. При этом удаленка была согласована внутренними правилами, я всегда отмечалась в системе и оставалась на связи.

Ольга оспорила заявление, что ее не было в один из дней на рабочем месте: она ссылалась на внутреннюю инструкцию, которая разрешала удаленку, скриншоты рабочей переписки, рабочие звонки, участие в совещании и посещение офиса заказчика в тот день (скриншоты и документы в подтверждение своих слов Ольга предоставила редакции).

Позже ей пришлось писать еще одну объяснительную записку, почему ее не было на рабочем месте в течение часа. Этот эпизод она объясняет поездкой за ноутбуком, но говорит, что все время была на связи и выполняла задачи.

— В один из дней мне принесли распоряжение: за три дня я должна была расписать целый год своей работы — какие задачи выполняла каждый день, с кем общалась внутри компании и со стороны заказчика, какие документы готовила. Такой статистики у нас никто не ведет. Чтобы это восстановить, нужно было бы заново перебирать чаты, переписки и почту за год. Я подписала распоряжение, но указала, что не согласна со сроками.

Тем временем в ответе на одно из обращений работодатель отметил, что не против досрочного расторжения контракта, но завершение проекта в запланированные сроки и увольнение под сомнением именно по вине Ольги: «Наниматель располагает фактами, что с 06.04.2026 вы не выполняете свои должностные функции: не организовываете и не обеспечиваете работу и взаимодействие команды на проекте, не внедряете программное обеспечение у заказчика, не обеспечиваете достижение целей проекта в установленные сроки».

Кроме того, говорилось, что работницу могут привлечь к материальной ответственности, если сроки внедрения проекта будут сорваны.

По словам Ольги, параллельно ей начали ограничивать рабочие доступы.

— Меня удалили из проектных чатов, закрыли доступ к внутренним инструкциям и рабочим материалам. Остался только один чат, который я сама когда-то создала. Там я и попрощалась с командой.

В итоге в конце апреля сотруднице вынесли дисциплинарное взыскание, причина — «нарушение трудовой дисциплины, выразившееся в невыходе на рабочее место» 8 апреля. Ольга считает, что дисциплинарное взыскание могло стать основанием для последующего увольнения «по статье» или дополнительного давления на нее как на сотрудника.

Женщину полностью лишили стимулирующих выплат, то есть премии и персональной надбавки, сроком на шесть месяцев (с мая по октябрь). Она уточняет, что ее зарплата была около 7 тыс. рублей до вычета налогов, а после дисциплинарного взыскания она должна была уменьшиться примерно до 900 рублей.

— В то время вы хотели уволиться, а вас не увольняли? Возможно, была какая-то причина?

— Смысла я не понимаю. Возможно, это мои догадки, что меня хотели уволить по двум дисциплинарным взысканиям или не хотели увольнять, потому что компания могла участвовать в тендерах, где важны такие 1С-специалисты, как я.

Ольга обратилась в Департамент государственной инспекции труда: она посчитала, что компания нарушает законодательство о труде, а дисциплинарное взыскание к ней применили неправомерно.

В первом сообщении, когда Ольга предупреждала про увольнение, она упоминала, что собирается перейти в другую компанию — эти планы тоже оказались под угрозой, потому что наниматели обычно готовы подождать сотрудника несколько недель, но за пару месяцев могут найти другого человека.

— Это затягивание сроков, чтобы человек не ушел в другую компанию. Ладно еще, когда нужно месяц или два передавать дела, но вряд ли новый работодатель будет долго ждать сотрудника.

По словам Ольги, к этому добавлялось и постоянное психологическое напряжение: служебные записки, дисциплинарное взыскание и риск потерять бо́льшую часть дохода.

— Это история не о том, как «меня обидели», а о более системной проблеме и невозможности уволиться. Работнику очень сложно защитить свои интересы, это стоит очень больших ресурсов. Его убеждают, что он не сможет выиграть в суде, если решит обратиться туда. Даже если подать жалобу в департамент по труду, нужно месяц ждать ответ и работать в компании, чтобы вынесли какое-то решение.

Уже после интервью стало известно, что Ольге удалось уволиться по соглашению сторон — на это ушло практически три месяца. В итоге с работницы решили снять дисциплинарное взыскание (то самое, которое резко уменьшало ее зарплату), а она забрала заявление из Департамента государственной инспекции труда.

Как законно уволиться по соглашению сторон

Юрист Татьяна Ревинская отмечает, что увольнение по соглашению сторон (статья 37 Трудового кодекса) — это самый частый и удобный способ разойтись мирно. В отличие от других вариантов, здесь все строится на обоюдном согласии работника и руководителя.

Главные плюсы и правила этого способа:

Подходит для любого договора — неважно, работает человек по контракту на год или оформлен на постоянной основе без срока (часть I статьи 17 ТК).

Можно уйти в любой день, хоть прямо сегодня, если руководитель не против. Никаких обязательных отработок в две недели или месяц законом не установлены, однако нанимателем в любом случае должны быть соблюдены требования по окончательному расчету с работником (часть I статьи 77 ТК) и выдаче трудовой книжки (часть VI статьи 50 ТК).

Болезнь или отпуск не проблема: расторгнуть договор можно даже в то время, когда работник находится на больничном или отдыхает.

Никто никого не должен предупреждать заранее. Работнику не нужно писать заявление за месяц, а нанимателю — заранее слать уведомления. Все решается в моменте.

Деньги и документы — сразу. В день увольнения наниматель обязан выдать на руки трудовую книжку и выплатить все положенные деньги (зарплату и компенсацию за неиспользованный отпуск).

По закону по соглашению сторон можно уволить почти любого работника. Но есть исключения.

Нельзя увольнять по соглашению сторон следующие категории работников:

Молодые специалисты и рабочие по распределению. Их нельзя уволить, пока не закончился срок обязательной отработки, указанный в направлении (пункт 34 Положения о распределении).

Молодые специалисты-целевики. Те, кто учился за счет конкретной организации, должны полностью отработать положенный по договору срок (пункт 34 Положения о распределении).

Обязанные родители. Это родители, у которых забрали детей и которые по закону должны возмещать государству расходы на их содержание (пункт III статьи 32 Закона о занятости).

Осужденные и отбывающие наказание в виде исправительных работ. Уволить такого работника можно только в одном случае: если уголовно-исполнительная инспекция даст на это письменное разрешение (часть III статьи 38 Уголовно-исполнительного кодекса).

Этих работников нельзя уволить по соглашению сторон. Если увольнение все же произойдет, суд восстановит человека на работе (часть I статьи 243 ТК), а нанимателю придется нести материальную ответственность (статья 245 ТК).

Таким образом, чтобы увольнение по соглашению сторон было законным, нужно соблюсти главные условия:

1. Обоюдное согласие: и работник, и руководитель должны быть согласны разойтись. Предложить увольнение может любой из них — главное, зафиксировать это письменно.

2. Точная дата. Стороны обязаны четко договориться, какой именно день станет последним рабочим днем.

Татьяна Ревинская обращает внимание: если работник и руководитель уже договорились об увольнении, передумать в одностороннем порядке нельзя. Аннулировать эту договоренность можно только вместе (часть 2 пункта 11 постановления Пленума Верховного Суда №9).

3. Только взаимное согласие. Если работник передумал уходить, а руководитель против, увольнение все равно состоится. И наоборот: если директор передумал отпускать работника, а тот хочет уйти, удерживать его силой нельзя.

4. Все фиксируем на бумаге. Отмену увольнения нужно обязательно зафиксировать письменно: работник пишет заявление: «Прошу аннулировать мое прошлое заявление об увольнении», — а руководитель ставит резолюцию: «Согласен».

Как обжаловать дисциплинарное взыскание

Если работник считает, что дисциплинарное взыскание наложено неправомерно, он вправе его обжаловать (часть I статьи 202 ТК). Индивидуальные трудовые споры рассматривают комиссия по трудовым спорам (КТС) и суд.

Если в организации есть профсоюз и создана такая комиссия, сначала нужно обратиться туда. Если работник не согласен с решением КТС, он может обжаловать его в суде (часть I статьи 239 ТК).

Если работник не состоит в профсоюзе, то у него есть право выбрать: обратиться в КТС или сразу в суд (часть III статьи 236 ТК).

Обращаться сразу в суд (минуя КТС) можно только в двух случаях, и членство в профсоюзе тут роли не играет (статья 241 ТК):

В организации нет КТС.

Есть спор о восстановлении на работе, об изменении даты и формулировки причины увольнения, об оплате за время вынужденного прогула.

Важное правило для взыскания в виде выговора и замечания: если работник хочет оспорить обычное взыскание (не увольнение), а КТС в организации есть, обращаться в КТС нужно обязательно. Если пропустить этот шаг и обратиться сразу в суд, то суд оставит заявление без рассмотрения (пункт III статьи 128 Кодекса гражданского судопроизводства).

Статья 242 ТК устанавливает сроки для обращения, чтобы разрешить трудовой спор:

Для обычных споров (оспаривание приказа о замечании, выговоре) — 3 месяца с того дня, как работник узнал, что его права нарушены (статья 199, часть I статьи 242 ТК).

Для спора об увольнении — 1 месяц со дня, когда работнику выдали на руки приказ об увольнении или трудовую книжку (либо со дня, когда он официально отказался их забирать) (статья 242 ТК).

Если работник пропустил этот срок, суд может восстановить его, но только если причины были уважительными, например болезнь или длительная командировка. Если таких причин нет, в иске откажут.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com