Россия отправила таинственный конвой в сторону Европы 4 20.05.2026, 9:08

иллюстративное фото

10 кораблей с неизвестным грузом.

Россия сформировала необычный морской конвой из десяти кораблей и судов, который отправился из портов Дальнего Востока в направлении Европы. В состав группы вошли шесть грузовых судов, боевые корабли эскорта, танкер снабжения и океанский буксир. Что именно перевозит конвой – официально неизвестно.

О передвижении российского формирования сообщило Министерство обороны Японии, которое отслеживало его движение вблизи японского побережья.

По данным японских военных, конвой впервые зафиксировали 8 мая в Японском море недалеко от Цусимского пролива между Японией и Южной Кореей. Предположительно, корабли вышли из района Владивостока.

После прохождения вблизи южных японских островов конвой вошел в Филиппинское море и продолжил движение на запад. Аналитики предполагают, что конечной точкой маршрута могут быть европейские порты России.

Среди судов конвоя идентифицировали грузовые корабли «Майя 1», «Леди D», «Леди Мария», «Леди R» и «Капитан Данилкин». Часть из них находится под санкциями западных стран из-за перевозки оружия, боеприпасов и военных грузов между Северной Кореей и Россией.

Эскорт обеспечивают два корвета класса «Стерегущий» – «Совершенный» и «Резкий». Также в группу входят танкер обеспечения класса «Дубна» и океанский буксир «Андрей Степанов». Эксперты отмечают, что присутствие вспомогательных судов свидетельствует о подготовке к длительному автономному плаванию без захода в порты союзных стран.

Как пишет польская газета Wiadomości, российские транспортные суда ранее преимущественно ходили самостоятельно. Формирование полноценного конвоя с военным сопровождением может свидетельствовать об опасениях Москвы относительно возможных атак или задержаний судов.

В последние месяцы вокруг российского «теневого флота» усилилась напряженность. Страны Запада неоднократно задерживали суда, которые подозревают в обходе санкций и перевозке российской нефти или военных грузов.

Что предшествовало

В 2024 году у побережья Испании при загадочных обстоятельствах затонуло российское судно «Большая Медведица», которое также связывали с перевозкой чувствительных грузов. По данным CNN, одной из версий инцидента была попытка сорвать передачу Россией ядерных технологий Северной Корее.

После затопления российского грузового судна «Большая Медведица» у побережья Испании Кремль начал срочную морскую операцию с привлечением военных и разведывательных кораблей.

Нынешний конвой является беспрецедентным явлением для российского флота и демонстрирует растущую обеспокоенность Москвы по поводу безопасности своих морских перевозок даже в открытом океане.

