19 мая 2026, вторник, 8:28
В Москве прогремела серия взрывов

  • 19.05.2026, 7:34
  • 6,198
В Москве прогремела серия взрывов

Видеофакт.

В ночь на вторник, 19 мая, Москву атаковали беспилотники. Мэр города Сергей Собянин утверждает, что российская ПВО якобы сбила по меньшей мере два дрона, которые двигались в сторону столицы страны-агрессора.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в своем Telegram.

Отметим, в ночь на 17 мая в ряде городов Московской области РФ заявляли об атаке БПЛА. В частности, о взрывах сообщали в подмосковных Химках, Дурыкино, Лобне, Зеленограде и Наро-Фоминске. Очевидцы также рассказывали о столбах дыма и пожарах в некоторых населенных пунктах.

