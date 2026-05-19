В Москве прогремела серия взрывов
- 19.05.2026, 7:34
Видеофакт.
В ночь на вторник, 19 мая, Москву атаковали беспилотники. Мэр города Сергей Собянин утверждает, что российская ПВО якобы сбила по меньшей мере два дрона, которые двигались в сторону столицы страны-агрессора.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в своем Telegram.
Отметим, в ночь на 17 мая в ряде городов Московской области РФ заявляли об атаке БПЛА. В частности, о взрывах сообщали в подмосковных Химках, Дурыкино, Лобне, Зеленограде и Наро-Фоминске. Очевидцы также рассказывали о столбах дыма и пожарах в некоторых населенных пунктах.