Зеленский анонсировал кадровые изменения после совещания с правительством и парламентом
- 19.05.2026, 5:07
Что известно.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 18 мая сообщил о подготовке кадровых решений в государственных структурах и дипломатическом корпусе. По его словам, соответствующие изменения могут быть приняты уже в ближайшие недели.
Зеленский заявил, что сегодня состоялось длительное и подробное совещание с участием членов правительства и парламентариев, в ходе которого обсуждались кадровые вопросы, требующие решения.
По словам главы государства, Украине необходимо усилить внутреннюю работу государственных институций, а также провести изменения в дипломатическом корпусе.
«Нужно больше активной внутренней работы в государстве. И, кроме того, есть вещи, которые требуют замены и исправления в дипломатическом корпусе. В ближайшие недели мы будем все это решать», – подчеркнул президент.