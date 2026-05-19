закрыть
19 мая 2026, вторник, 4:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский анонсировал кадровые изменения после совещания с правительством и парламентом

  • 19.05.2026, 5:07
Зеленский анонсировал кадровые изменения после совещания с правительством и парламентом
Фото: Getty Images

Что известно.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 18 мая сообщил о подготовке кадровых решений в государственных структурах и дипломатическом корпусе. По его словам, соответствующие изменения могут быть приняты уже в ближайшие недели.

Зеленский заявил, что сегодня состоялось длительное и подробное совещание с участием членов правительства и парламентариев, в ходе которого обсуждались кадровые вопросы, требующие решения.

По словам главы государства, Украине необходимо усилить внутреннюю работу государственных институций, а также провести изменения в дипломатическом корпусе.

«Нужно больше активной внутренней работы в государстве. И, кроме того, есть вещи, которые требуют замены и исправления в дипломатическом корпусе. В ближайшие недели мы будем все это решать», – подчеркнул президент.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран
Сериал «Огни Москвы»
Сериал «Огни Москвы» Юрий Федоренко
Атака на Москву: ключ к окончанию войны
Атака на Москву: ключ к окончанию войны Алексей Копытько, УНИАН
А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип