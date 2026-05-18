Мерц: Европа усилит давление на Россию 1 18.05.2026, 22:54

Москва должна понять, что ей придется вести переговоры.

Европа наращивает давление на Россию, однако, по мнению канцлера Германии Фридриха Мерца, Москве пора переходить к переговорам. Об этом он заявил на встрече с новым премьер-министром Болгарии Руменом Радевым. Трансляцию встречи вел YouTube-канал Phoenix.

«Москва должна понять, что ей придется вести переговоры. Европа готова сесть за стол переговоров вместе с Украиной, Россией и Соединенными Штатами», — сказал Мерц.

