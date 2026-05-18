18 мая 2026, понедельник, 21:49
«Реал» анонсировал уход капитана

  • 18.05.2026, 21:29
Дани Карвахаль

Дани Карвахаль перешел в «Реал» в 2002 году и выиграл с мадридцами 27 трофеев.

Капитан «Реала» Дани Карвахаль покинет клуб по окончании сезона, сообщила пресс-служба мадридской команды.

34-летний защитник является одним из пяти игроков в истории футбола, шесть раз победивших в главном еврокубке (Кубки европейских чемпионов / Лига чемпионов).

Карвахаль присоединился к «Реалу» в 2002 году, десять сезонов провел в академии и 13 в основной команде. Он сыграл 450 матчей, забив 14 голов.

На его счету 27 титулов с «Реалом», включая шесть побед в Лиге чемпионов и четыре в чемпионате Испании.

В составе сборной Испании Карвахаль провел 51 матч, выиграл чемпионат Европы 2024 года и Лигу наций (2023).

В этом сезоне «Реал» не смог завоевать никаких трофеев.

