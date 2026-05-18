«Реал» анонсировал уход капитана
- 18.05.2026, 21:29
Дани Карвахаль перешел в «Реал» в 2002 году и выиграл с мадридцами 27 трофеев.
Капитан «Реала» Дани Карвахаль покинет клуб по окончании сезона, сообщила пресс-служба мадридской команды.
34-летний защитник является одним из пяти игроков в истории футбола, шесть раз победивших в главном еврокубке (Кубки европейских чемпионов / Лига чемпионов).
Карвахаль присоединился к «Реалу» в 2002 году, десять сезонов провел в академии и 13 в основной команде. Он сыграл 450 матчей, забив 14 голов.
На его счету 27 титулов с «Реалом», включая шесть побед в Лиге чемпионов и четыре в чемпионате Испании.
В составе сборной Испании Карвахаль провел 51 матч, выиграл чемпионат Европы 2024 года и Лигу наций (2023).
В этом сезоне «Реал» не смог завоевать никаких трофеев.