Какой алкоголь предпочитают белорусы

Составлен рейтинг.

О вкусах не спорят и не надо. Но приятно находить что-то общее. Даже если дело касается напитков, чрезмерное потребление которых вредно для здоровья.

Недавно проект Visualcapitalist поделился глобальной инфографикой о мировых алкогольных предпочтениях. Она основана на данных Всемирной организации здравоохранения.

На рисунке видно, что любители пива живут в Европе, на севере и юге Африки, а также в Канаде, Бразилии и Мексике. Топ-5 потребителей пенного напитка в мире выглядит следующим образом:

Чехия

Намибия

Австрия

Габон

Польша.

Вину отдают предпочтение в странах Западной Европы, Кавказа, Австралии и Аргентине.

Цепочка с первого по пятое место у этого напитка такая: Молдова, Португалия, Франция, Италия, Андора.

Традиционные местные напитки выбирают в Японии, Южной Корее, Танзании, Замбии и некоторых странах Африки.

А что касается потребления крепких спиртных напитков, то самой пьющей страной стала Сент-Лусия - небольшое государство на Карибах. Далее расположились Латвия, Эстония, Литва и Болгария.

Белорусов также отнесли к любителям высоких градусов. Но лидеру рейтинга мы заметно уступаем.

Алкогольные предпочтения наших граждан разделяют в России, Китае, Индии, США, Венесуэле, Зимбабве и некоторых других государствах.

