Какой алкоголь предпочитают белорусы

Какой алкоголь предпочитают белорусы3
- 18.05.2026, 20:51
Составлен рейтинг.
О вкусах не спорят и не надо. Но приятно находить что-то общее. Даже если дело касается напитков, чрезмерное потребление которых вредно для здоровья.
Недавно проект Visualcapitalist поделился глобальной инфографикой о мировых алкогольных предпочтениях. Она основана на данных Всемирной организации здравоохранения.
На рисунке видно, что любители пива живут в Европе, на севере и юге Африки, а также в Канаде, Бразилии и Мексике. Топ-5 потребителей пенного напитка в мире выглядит следующим образом:
Чехия
Намибия
Австрия
Габон
Польша.
Вину отдают предпочтение в странах Западной Европы, Кавказа, Австралии и Аргентине.
Цепочка с первого по пятое место у этого напитка такая: Молдова, Португалия, Франция, Италия, Андора.
Традиционные местные напитки выбирают в Японии, Южной Корее, Танзании, Замбии и некоторых странах Африки.
А что касается потребления крепких спиртных напитков, то самой пьющей страной стала Сент-Лусия - небольшое государство на Карибах. Далее расположились Латвия, Эстония, Литва и Болгария.
Белорусов также отнесли к любителям высоких градусов. Но лидеру рейтинга мы заметно уступаем.
Алкогольные предпочтения наших граждан разделяют в России, Китае, Индии, США, Венесуэле, Зимбабве и некоторых других государствах.