закрыть
18 мая 2026, понедельник, 21:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сколько стоит национальное богатство Беларуси

1
  • 18.05.2026, 20:32
  • 1,332
Сколько стоит национальное богатство Беларуси

Белстат подсчитал.

Белстат оценил национальное богатство Беларуси. Об этом телеканалу СТВ сообщила председатель Национального статистического комитета Беларуси Инна Медведева.

Иными словами, специалисты составили баланс активов и пассивов того, чем владеет страна.

Глава Белстата озвучила цифры: на конец 2023 года этот показатель составил более 1,6 трлн бел. рублей.

Белстат, как рассказала его глава, ежегодно разрабатывает новые показатели. Так, ведомство ввело показатель IV технологического уклада, который предполагает использование в производстве ИИ, скоростной интернет и т.д. По итогам 2024 года доля таких предприятий составила более 45%.

Кроме того, подсчитан вклад креативной экономики в ВВП. То есть что создано интеллектом и творчеством людей, пояснила Медведева, отнеся к этой сфере IT, дизайн, культуру и искусство. Доля креативной экономики в структуре ВВП страны составила 5%.

«Эти данные говорят об изменении структуры экономики в пользу экономики знаний№, – прокомментировала она.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран
Сериал «Огни Москвы»
Сериал «Огни Москвы» Юрий Федоренко
Атака на Москву: ключ к окончанию войны
Атака на Москву: ключ к окончанию войны Алексей Копытько, УНИАН
А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип