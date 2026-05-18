Сколько стоит национальное богатство Беларуси 1 18.05.2026, 20:32

Белстат подсчитал.

Белстат оценил национальное богатство Беларуси. Об этом телеканалу СТВ сообщила председатель Национального статистического комитета Беларуси Инна Медведева.

Иными словами, специалисты составили баланс активов и пассивов того, чем владеет страна.

Глава Белстата озвучила цифры: на конец 2023 года этот показатель составил более 1,6 трлн бел. рублей.

Белстат, как рассказала его глава, ежегодно разрабатывает новые показатели. Так, ведомство ввело показатель IV технологического уклада, который предполагает использование в производстве ИИ, скоростной интернет и т.д. По итогам 2024 года доля таких предприятий составила более 45%.

Кроме того, подсчитан вклад креативной экономики в ВВП. То есть что создано интеллектом и творчеством людей, пояснила Медведева, отнеся к этой сфере IT, дизайн, культуру и искусство. Доля креативной экономики в структуре ВВП страны составила 5%.

«Эти данные говорят об изменении структуры экономики в пользу экономики знаний№, – прокомментировала она.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com