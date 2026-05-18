Российский чиновник на планерке с губернатором послал собеседника матом

Российский чиновник на планерке с губернатором послал собеседника матом1
- 18.05.2026, 20:10
Видео.
Глава Большесолдатского района Курской области страны-агрессора России Владимир Зайцев выругался матом во время планерки с губернатором региона Александром Хинштейном. Видео 18 мая опубликовал пропагандистский Telegram-канал Mash.
Заседание проходило в формате видеоконференции в Zoom.
Хинштейн заявил о жалобах из-за отсутствия воды в Любимовке Большесолдатского района и попросил Зайцева прокомментировать ситуацию.
После паузы прозвучала ненормативная лексика.
«Да от...бись ты на х...й отсюда», – ответил чиновник.
Впоследствии Зайцев объяснил, что не слышал вопроса губернатора из-за плохой связи и что якобы у него не работал микрофон. Мат, по его словам, был адресован не главе региона, а кому-то по месту в кабинете.
После устранения технических проблем глава района все-таки отчитался о ситуации с водоснабжением. По данным паблика, Хинштейн пообещал рассмотреть вопрос о поведении Зайцева позже.