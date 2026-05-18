закрыть
18 мая 2026, понедельник, 20:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российский чиновник на планерке с губернатором послал собеседника матом

1
  • 18.05.2026, 20:10
Российский чиновник на планерке с губернатором послал собеседника матом
Владимир Зайцев

Видео.

Глава Большесолдатского района Курской области страны-агрессора России Владимир Зайцев выругался матом во время планерки с губернатором региона Александром Хинштейном. Видео 18 мая опубликовал пропагандистский Telegram-канал Mash.

Заседание проходило в формате видеоконференции в Zoom.

Хинштейн заявил о жалобах из-за отсутствия воды в Любимовке Большесолдатского района и попросил Зайцева прокомментировать ситуацию.

После паузы прозвучала ненормативная лексика.

«Да от...бись ты на х...й отсюда», – ответил чиновник.

Впоследствии Зайцев объяснил, что не слышал вопроса губернатора из-за плохой связи и что якобы у него не работал микрофон. Мат, по его словам, был адресован не главе региона, а кому-то по месту в кабинете.

После устранения технических проблем глава района все-таки отчитался о ситуации с водоснабжением. По данным паблика, Хинштейн пообещал рассмотреть вопрос о поведении Зайцева позже.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

В минувшие выходные все кардинально изменилось
В минувшие выходные все кардинально изменилось Виктор Таран
Сериал «Огни Москвы»
Сериал «Огни Москвы» Юрий Федоренко
Атака на Москву: ключ к окончанию войны
Атака на Москву: ключ к окончанию войны Алексей Копытько, УНИАН
А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип