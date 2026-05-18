Сильный дождь и град пришли в Минск с окрестностями 18.05.2026, 20:03

Фото, видео.

Судя по данным метеорадара на 19.00 18 мая, сильные дожди с грозой и местами градом пришли в районы Минска, Борисова и Березино. Местные жители делятся в соцсетях кадрами непогоды, передает «Зеркало».

Синоптики обещали на 18 мая 90% вероятности осадков в Минске, был объявлен оранжевый уровень опасности из-за гроз с сильным ветром. Непогода пришла к вечеру — была замечена большая туча, которая двигалась к столице. Ее приход засняли в Новой Боровой.

«Суперячейка по типу сильных осадков HP и ее эффектный мезоциклон» были замечены в районе Уручья и Копища, писал телеграм-канал «Метеовайб».

Дождь и град фиксировали также на трассе Минск — Борисов. Сообщалось, что видимость была снижена и машины ехали со скоростью «не больше 40 км/ч».

Судя по данным метеорадара, область гроз и дождей теряла свою интенсивность и двигалась в сторону Плещениц, Вилейки и Докшиц.

Столичная ГАИ просила с учетом ухудшения видимости выбирать безопасную скорость и дистанцию до впереди двигающегося транспорта, избегать резких маневров и торможений, включать ближний свет фар или габаритные огни.

«В случае отсутствия возможности продолжить движение остановитесь у края проезжей части с включенной аварийной сигнализацией, внешними световыми приборами и переждите ливень. Не стоит парковаться вблизи деревьев», — советовали в Госавтоинспекции.

Белгидромет объявил на 19 мая желтый уровень опасности, причина — местами грозы, ночью и утром возможен туман, а днем ожидается до +30°С.

В целом во вторник ожидается ночью +10…15°С, в западных районах +8…9°С, максимальная днем от +16°С по северо-западу до +30°С по востоку.

Дожди с грозами и похожие температуры прогнозируют также 20 и 21 мая.

