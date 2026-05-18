Правительство РФ снизило почти до нуля прогноз по росту доходов россиян 2 18.05.2026, 20:23

Россияне будут вынуждены практически заморозить расходы на покупку товаров и услуг.

Российские граждане в 2026 году столкнутся с почти полной остановкой роста реальных доходов и будут вынуждены практически заморозить расходы на покупку товаров и услуг, следует из обновленного макропрогноза, который опубликовало Минэкономразвития РФ .

В базовом сценарии МЭР в этом году реальные располагаемые доходы россиян прибавят лишь 0,8% — втрое меньше, чем ведомство ожидало полгода назад (2,1%), и в 9 раз меньше роста прошлого года (его Росстат оценил в 7,4%), передает The Moscow Times.

В консервативном сценарии, который включает падение цен на нефть до $50 и замедление мировой экономики из-за войны в Иране, рост доходов составит только 0,5%.

Уже включившие режим экономии потребители останутся в нем как минимум до конца года, следует из прогноза МЭР: рост оборота розничной торговли, по его оценке, замедлится до 0,8% — то есть в 5 раз по сравнению с прошлым годом (4,1%). В консервативном сценарии МЭР допускает спад розничных продаж на 0,4% — первый с 2022 года.

Заменить понизить прогнозы роста доходов населения и, следом частного потребления, МЭР вынудило общее снижение прогнозов по экономике, которое, в свою очередь, связано с ухудшением предпосылок по добыче и экспорту нефти, а также с жесткой политикой ЦБ, отмечает экономист Дмитрий Полевой.

Так, в новом прогнозе МЭР ждет роста ВВП всего на 0,4%, что втрое ниже результата прошлого года, и в 10 раз меньше темпов, с которыми экономика росла 2023-24 гг. По оценке Минэкономиики, объемы добычи нефти в России в этом году опустятся до 17-летнего минимума, ее экспорт будет на 17 млн тонн меньше, чем ожидалось, а спад инвестиций ускорится втрое — с 0,5% в прошлом году до 1,5%.

Официальная статистика уже фиксирует замедление роста доходов граждан, обращает внимание экономист «Финама» Ольга Беленькая: в первом квартале они прибавили только 1,5% год к году против 5,8% кварталом ранее и 7,1% за тот же период 2025 года. Потребительские настроение, которые ежемесячно в ходе опросов измеряет ЦБ РФ, упали до минимума с мобилизации осени-2022. Вероятно, сказываются повышени НДС и высокие процентные ставки по кредитам, рассуждает Беленькая.

В России «есть определенные проблемы с платежеспособностью населения», отмечает экономист Андрей Бархота: «Она действительно серьезно снизилась. Люди стали экономить приблизительно с середины прошлого года. Причем это фиксирует Росстат и независимые социологические исследования, которые проводились в России».

Главная причина — это рост цен на продовольствие, считает эксперт: доля расходов на еду в потребительской корзине достигла 39%, а это максимум с 2008 года. «Это очень сильно давит на потребительские настроения, на покупательную способность и вынуждает большую часть покупателей обращаться к формату тех магазинов, которые предполагают больший дисконт и вообще более доступны», — отмечает Бархота.

