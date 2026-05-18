В Техасе подростки украли оружие, угнали четыре машины и ранили четырех человек

В Техасе задержали трех подростков, которые не менее 12 раз открывали огонь на улицах Остина (Техас) 17 мая, сообщает телеканал FOX7. В результате стрельбы пострадали четыре человека, один из них находится в критическом состоянии.

По данным техасской полиции, подростки передвигались по городу на угнанных автомобилях — в течение одного дня они сменили четыре машины. За сутки они обстреляли две пожарные станции, несколько многоквартирных и частных домов. Оружие подростки украли днем ранее.

Городские власти рекомендовали жителям южных районов Остина не выходить из дома, пока полицейские искали стрелков. Поисковая операция длилась несколько часов, в ней приняли участие около 200 сотрудников правоохранительных органов, были подключены вертолеты и беспилотники.

Двух подростков 15 и 17 лет удалось задержать тем же днем, еще одного, чей возраст не уточняется, — на следующий день. Власти пока не называют мотив преступления, однако допускают, что «действия носят случайный характер».

