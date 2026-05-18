В Европе разрабатывают для Украины ракету Ruta Block 3 18.05.2026, 21:15

Она более дешевая, чем Tomahawk.

В Европе аэрокосмическая компания Destinus совместно с оружейным концерном Rheinmetall ускоряют разработку новой ракеты Ruta Block 3, которую будут испытывать в Украине.

Об этом 18 мая сообщается на официальном сайте Destinus.

Как сообщают инженеры, Ruta Block 3 будет базироваться на архитектуре первой версии ракеты, которая уже перешла от боевых испытаний к серийному производству. В Destinus, в частности, уточняют, что Ruta Block 1 серийно производится в Нидерландах. Также, по словам представителей компании, они расширяют годовые производственные мощности на всей территории своего европейского промышленного присутствия.

«Европа вступает в новую эру обороны, где решающим фактором больше не является наличие высокоточного оружия, а способность производить, пополнять и совершенствовать его в промышленных масштабах в ходе длительных операций высокой интенсивности», — заявил гендиректор Destinus Михаил Кокорич.

По его словам, Ruta Block 3 разработана с учетом новой реальности — «суверенной европейской архитектуры, распределенного промышленного производства и возможности быстрого масштабирования в странах союза».

Как заявили инженеры, Ruta Block 3 планируют оснащать турбореактивным двигателем нового поколения — увеличенным Destinus T220, который сейчас находится на стадии проектирования, а также боевой частью в 250 килограмм. Также ожидается, что дальность полета ракеты будет достигать 2 тысяч километров.

Кроме того, ожидается, что ракеты Ruta Block 3 будут стоить гораздо дешевле, чем схожие по характеристикам американские ракеты Tomahawk (в октябре 2025-го они, согласно бюджетной документации Пентагона, стоили $1,3 млн за экземпляр — ред.).

«Система будет сочетать передовую автономную навигацию для условий с ухудшенным сигналом GNSS с возможностями терминального зондирования и наведения, которые в настоящее время разрабатываются. При этом она будет иметь стандартную контейнерную пусковую архитектуру ISO, которая поддерживает развертывание на суше, на море и на стационарных площадках», — отметили в Destinus.

