Что говорят свежие исследования о жизни после 40 лет 5 Оксана Скиталинская

18.05.2026, 21:06

Ученые доказали, что с возрастом многие наши возможности только стартуют.

В юности мы часто необдуманно реагируем и допускаем глупые ошибки, зато в зрелом возрасте видим ситуацию почти насквозь и знаем, что сделать, чтобы все сработало наилучшим образом.

Итак. 55−60 лет — это наш настоящий, золотой prime time!

Исследование Университета Западной Австралии, проведенное в 2025 году, подтвердило это: когда в одном возрасте сочетаются интеллект, эмоциональная зрелость, финансовая мудрость и умение не впадать в драму, тогда мы достигаем пика своего функционирования.

Простыми словами, в 20 лет мы быстро понимаем, но часто необдуманно реагируем и делаем глупые ошибки. В 55 мы видим ситуацию почти насквозь и знаем, что сделать, чтобы все сработало наилучшим образом.

Теория кризиса среднего возраста — под вопросом. Канадские ученые выяснили, что уровень счастья с возрастом не падает, а стабильно ползет вверх. Самый резкий скачок — от 18 до 30 лет, но и после 40 мы чувствуем себя гораздо лучше, чем в юношеском стрессе. Возможно, всё дело в дзене: в 18 мы переживаем из-за каждой мелочи, а в 40 — искренне радуемся, что просто выспались и не болит спина.

40 лет — «золотой стандарт». Когда канадцев в возрасте за 50 спросили о лучшем десятилетии их жизни, большинство выбрало именно свои 40+. Это идеальный возраст, когда ресурсов у нас больше, а здоровых амбиций — хоть отбавляй.

Мозг на максимуме. Исследование в Psychological Science подтверждает, что наше «кристаллизованное» познание (знания, опыт, мудрость, словарный запас) продолжает расти до 60−70 лет. Мы становимся гораздо мудрее в применении знаний (даже если иногда забываем какие-то мелочи, вроде где ключи).

Эмоциональный дзен. Пятидесятилетние люди лучше справляются с негативом и меньше реагируют на токсичных людей. Ученые называют это эффектом позитивности.

Поэтому, если вам сейчас 20 лет — не бойтесь будущего.

Если 40+ — поздравляю, вы на старте многих возможностей.

Оксана Скиталинская, Telegram

