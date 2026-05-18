Венгрия назвала условие для одобрения вступления Украины в ЕС 4 18.05.2026, 21:01

Будапешт выдвинул 11 требований Киеву.

Выполнение Киевом всех 11 требований Будапешта, в том числе по восстановлению прав венгров Закарпатья, является обязательным условием для одобрения Венгрией начала интеграции Украины в ЕС. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр на правительственном брифинге, передает портал Portfolio.

«Премьер-министр объявил, что венгерское правительство начало технические переговоры с украинской стороной о восстановлении права [венграм] на использование [венгерского] языка. Украинское правительство осведомлено о требованиях Венгрии, состоящих из 11 пунктов, которые являются необходимым условием для участия Венгрии в открытии первых глав соглашения о вступлении [Украины] в ЕС», — говорится в публикации.

Мадьяр также отметил, что получил от главы Европейского совета заверения в готовности Украины незамедлительно начать переговоры об интеграции в Евросоюз.

