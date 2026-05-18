18 мая 2026, понедельник, 21:48
  18.05.2026, 20:36
Трамп отказался идти на уступки в переговорах с Ираном

Президент США заявил, что не хочет быть глупцом.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не готов ни к каким уступкам в переговорах с Ираном. Так он прокомментировал последнее предложение иранской стороны по урегулированию конфликта.

«Могу сказать, что они (власти Ирана. — Прим.) хотят заключить сделку больше, чем когда-либо, потому что знают, что скоро произойдет», — сказал Трамп газете New York Post. «Это переговоры. Я не хочу быть глупцом», — добавил американский президент.

С 8 апреля между США и Ираном действует режим прекращения огня. 18 мая Иран ответил США на предложения по урегулированию. Дональд Трамп пообещал возобновить удары по Ирану, если власти страны не согласятся на выгодные для США условия сделки.

