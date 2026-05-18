Сборная Финляндии по хоккею обыграла олимпийских чемпионов на ЧМ 18.05.2026, 20:13

Финны победили США со счетом 6:2.

Сборная Финляндии обыграла США в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Встреча группы А завершилась со счетом 6:2.

В составе победителей дубль на счету Ленни Хямеэнахо (7-я и 22-я минуты), также отличились Патрик Пуйстола (9), Аату Рятю (15), Саку Мяэналанен (22) и Антон Лунделль (47). У проигравший шайбу забросили Мэтт Коронато (8) и Райан Леонард (44).

Для финнов это уже третья из трех победа на турнире. США потерпели второе поражение подряд.

Сборная Финляндии в следующем матче 21 мая сыграет с Латвией, а США днем ранее встретится с Германией.

На Олимпийских играх 2026 года в Италии сборная США стала чемпионом, обыграв в финале команду Канады в овертайме (2:1). Финляндия стала бронзовым призером.

Сборная Канады также выиграла третий матч на групповом этапе чемпионата мира по хоккею в Швейцарии, победив датчан со счетом 5:1.

После двух периодов в матче группы B во Фрибурге счет был 0:0.

Уже к четвертой минуте третьего периода канадцы повели 3:0 благодаря шайбам Портера Мартона (41), Габриэля Виларди (44) и Дентона Матейчука (44).

Датчане ответили шайбой Ника Олесена на 51-й, но канадцы забили еще дважды — отличились Райан О'Райли (52) и Паркер Уозерспун (60).

Нападающий сборной Канады Сидни Кросби сделал четыре голевые передачи, а 19-летний капитан Маклин Селебрини — два паса, ему также не засчитали гол.

У канадцев три победы подряд и первое место в группе. Следующий матч они проведут 21 мая с норвежцами.

У датчан, которые в прошлом году заняли на турнире четвертое место, три поражения подряд. В следующем матче они встретятся со словаками (21 мая).

Чемпионат мира, который проходит в швейцарских Цюрихе и Фрибурге, завершится 31 мая.

Действующим чемпионом мира является сборная США.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com