Сборная Финляндии по хоккею обыграла олимпийских чемпионов на ЧМ
- 18.05.2026, 20:13
Финны победили США со счетом 6:2.
Сборная Финляндии обыграла США в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Встреча группы А завершилась со счетом 6:2.
В составе победителей дубль на счету Ленни Хямеэнахо (7-я и 22-я минуты), также отличились Патрик Пуйстола (9), Аату Рятю (15), Саку Мяэналанен (22) и Антон Лунделль (47). У проигравший шайбу забросили Мэтт Коронато (8) и Райан Леонард (44).
Для финнов это уже третья из трех победа на турнире. США потерпели второе поражение подряд.
Сборная Финляндии в следующем матче 21 мая сыграет с Латвией, а США днем ранее встретится с Германией.
На Олимпийских играх 2026 года в Италии сборная США стала чемпионом, обыграв в финале команду Канады в овертайме (2:1). Финляндия стала бронзовым призером.
Сборная Канады также выиграла третий матч на групповом этапе чемпионата мира по хоккею в Швейцарии, победив датчан со счетом 5:1.
После двух периодов в матче группы B во Фрибурге счет был 0:0.
Уже к четвертой минуте третьего периода канадцы повели 3:0 благодаря шайбам Портера Мартона (41), Габриэля Виларди (44) и Дентона Матейчука (44).
Датчане ответили шайбой Ника Олесена на 51-й, но канадцы забили еще дважды — отличились Райан О'Райли (52) и Паркер Уозерспун (60).
Нападающий сборной Канады Сидни Кросби сделал четыре голевые передачи, а 19-летний капитан Маклин Селебрини — два паса, ему также не засчитали гол.
У канадцев три победы подряд и первое место в группе. Следующий матч они проведут 21 мая с норвежцами.
У датчан, которые в прошлом году заняли на турнире четвертое место, три поражения подряд. В следующем матче они встретятся со словаками (21 мая).
Чемпионат мира, который проходит в швейцарских Цюрихе и Фрибурге, завершится 31 мая.
Действующим чемпионом мира является сборная США.