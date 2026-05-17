Дроны мощно атаковали Москву и Подмосковье 17.05.2026, 8:03

Коллаж: Charter97.org

(Обновлено) Раздались многочисленные взрывы, горят важные объекты.

В ночь на 17 мая неизвестные дроны массировано атакуют Московскую область. Россияне неоднократно жаловались на взрывы, а перед этим, было громко еще и в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Стоит отметить, что мэр Москвы Сергей Собянин отчитывался о якобы ликвидации беспилотников еще с вечера 16 мая. Сейчас в ночь на 17 число он продолжает делать подобные публикации. По состоянию на 03:30 - уже были сбиты 73 БПЛА, и сейчас «работа» российской ПВО продолжается.

Буквально перед новыми сутками различные мониторинговые паблики писали, что в направлении России могут лететь до 300 неизвестных дронов.

Уже после трех часов ночи в соцсетях стали распространять кадры из Московской области, на которых россияне жалуются на взрывы. В частности, жители Клина и Зеленограда.

Обновлено

На Москву и Подмосковье совершена крупная атака беспилотников, погибли три человека и еще как минимум 17 человек пострадали

Об этом сообщают мэр Собянин и губернатор Воробьев. Они приводят такие данные:

За последние сутки сбито более 120 беспилотников.

При атаке на Московский нефтеперерабатывающий завод пострадали 12 человек, повреждено три дома.

В Химках беспилотник попал в частный дом, погибла женщина, еще один человек под завалами.

В деревне Погорелки в Мытищах беспилотник попал в строящийся дом, два человека погибли.

В микрорайоне Путилково в Красногорске беспилотник попал в жилую многоэтажку. В Истре беспилотники попали в семь домов, пострадали четверо. В деревне Субботино под Наро-Фоминском от беспилотника загорелся частный дом.

Кроме того, атакованы инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах.

В Москве беспилотник попал в жилой дом на улице Михайлова.

В Зеленограде произошел пожар на территории технопарка «Элма».

Под Москвой атакована и горит Солнечногорская наливная станция

В ночь на 17 мая жители деревни Дурыкино Московской области сообщили о взрыве и пожаре. Кадры очевидцев, которые проанализировала ASTRA, свидетельствуют, что поражена Солнечногорская наливная станция.

Солнечногорская наливная станция (СНС) — это крупный топливно-наливной объект в Московской области, входящий в систему магистральных нефтепродуктопроводов вокруг Москвы. Она используется для хранения, перекачки и отгрузки бензина и дизельного топлива. Расположена рядом с деревней Дурыкино в городском округе. На станции находятся многочисленные резервуары для хранения топлива.

Также добавим, что этой ночью под массированной атакой неизвестных дронов был временно оккупированный полуостров Крым. Очень громко было на аэродроме «Кача», в Казачьей бухте, Инкермане и Севастополе.

Однако на данный момент результаты этих атак пока неизвестны.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com