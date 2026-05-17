закрыть
17 мая 2026, воскресенье, 4:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Автомобиль въехал в толпу в итальянской Модене

  • 17.05.2026, 5:00
Автомобиль въехал в толпу в итальянской Модене

Восемь пострадавших.

В итальянском городе Модена автомобиль въехал в группу людей, после чего водитель попытался совершить нападение с ножом. В результате пострадали восемь человек, у четырёх из них диагностированы тяжёлые травмы, всем потребовалась госпитализация. Об этом сообщает «Немецкая волна».

По предварительным данным, которые приводит мэр города Массимо Меццетти, машина выехала на тротуар, сбила велосипедиста, а затем наехала на 55-летнюю женщину, прижав её к витрине магазина. У пострадавшей зафиксированы наиболее серьёзные травмы, включая переломы обеих ног.

Очевидцы рассказали, что автомобиль двигался по центру города со скоростью около 100 км/ч. После наезда водитель попытался скрыться, однако его начали преследовать прохожие. В ходе попытки бегства он якобы напал с ножом на одного из преследователей, после чего был задержан местными жителями и передан полиции.

По данным местных СМИ, за рулём находился 31-летний гражданин Италии марокканского происхождения Салим Эль-Кудри. Сообщается, что он родился в провинции Бергамо, имеет экономическое образование и проживает в районе Модены. Также отмечается, что на момент инцидента он не находился под воздействием алкоголя или наркотиков и ранее не имел проблем с законом.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина