Автомобиль въехал в толпу в итальянской Модене 17.05.2026, 5:00

Восемь пострадавших.

В итальянском городе Модена автомобиль въехал в группу людей, после чего водитель попытался совершить нападение с ножом. В результате пострадали восемь человек, у четырёх из них диагностированы тяжёлые травмы, всем потребовалась госпитализация. Об этом сообщает «Немецкая волна».

По предварительным данным, которые приводит мэр города Массимо Меццетти, машина выехала на тротуар, сбила велосипедиста, а затем наехала на 55-летнюю женщину, прижав её к витрине магазина. У пострадавшей зафиксированы наиболее серьёзные травмы, включая переломы обеих ног.

Очевидцы рассказали, что автомобиль двигался по центру города со скоростью около 100 км/ч. После наезда водитель попытался скрыться, однако его начали преследовать прохожие. В ходе попытки бегства он якобы напал с ножом на одного из преследователей, после чего был задержан местными жителями и передан полиции.

По данным местных СМИ, за рулём находился 31-летний гражданин Италии марокканского происхождения Салим Эль-Кудри. Сообщается, что он родился в провинции Бергамо, имеет экономическое образование и проживает в районе Модены. Также отмечается, что на момент инцидента он не находился под воздействием алкоголя или наркотиков и ранее не имел проблем с законом.

