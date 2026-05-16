16 мая 2026, суббота, 22:35
Политтехнолог назвал тех, кто может свергнуть Путина

  • 16.05.2026, 22:06
Есть несколько ярких фигур.

Политтехнолог Михаил Шейтельман в интервью украинскому журналисту Василию Голованову на YouTube заявил, что в окружении Владимира Путина якобы существует риск заговора против него, и российский лидер, по его словам, это осознаёт.

Он предположил, что возможным «вторым Пригожиным» может стать Сергей Шойгу, однако, по его версии, речь может идти и о более широком круге людей из близкого окружения президента РФ, которые могут рассматривать сценарий его смещения.

Шейтельман также заявил, что в России, по его мнению, усиливаются внутренние противоречия, включая появление публичной антипутинской риторики среди различных групп, в том числе сторонников жёсткой линии.

Кроме того, он высказал мнение, что меры безопасности в России могут быть связаны не только с внешними угрозами, но и с внутренними рисками, которые, как он считает, исходят из политической элиты.

Отдельно он отметил, что, по его оценке, в стране якобы стало заметно больше заявлений критического характера в адрес действующей власти, включая представителей провоенных кругов.

А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал Иван Яковина