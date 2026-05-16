закрыть
16 мая 2026, суббота, 22:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Евровидение-2026» в Вене: онлайн-трансляция

  • 16.05.2026, 22:02
«Евровидение-2026» в Вене: онлайн-трансляция

В столице Австрии стартовал главный песенный конкурс.

Финал конкурса «Евровидение-2026» стартует в субботу, 16 мая, в 21:00 по центральноевропейскому времени (22:00 по Минску) в Вене. За день до начала шоу букмекеры называли главным фаворитом Финляндию, оценивая её шансы на победу более чем в 40%.

От Финляндии в этом году выступает дуэт скрипачки Линды Лампениус и певца Пете Паркконена с поп-балладой на финском языке «Liekinheitin». Европейский вещательный союз сделал для участницы исключение — её скрипичные партии звучат вживую, тогда как по правилам конкурса живым должен быть только вокал, а сопровождение идёт в записи.

Основной конкурент финнов — австралийская певица Дельта Гудрем с балладой «Eclipse». Также в числе претендентов на высокие места называют греческого исполнителя Akylas с композицией «Ferto», сочетающей этно-поп, рэп и техно, а также датского участника Сёрена Торпергора Лунна с танцевальным треком «Før Vi Går Hjem».

После второго полуфинала резко выросли шансы Австралии, тогда как позиции датского исполнителя ослабли.

Среди возможных претендентов на топ-3 также упоминаются представительница Румынии Александра Кэпитэнеску с поп-рок-композицией «Choke me» и израильский исполнитель Ноам Беттан. При этом Европейский вещательный союз ввёл новые правила после конкурса 2025 года, ограничив массовые кампании поддержки в соцсетях и участие государственных структур в продвижении участников.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина