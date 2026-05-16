«Евровидение-2026» в Вене: онлайн-трансляция 16.05.2026, 22:02

В столице Австрии стартовал главный песенный конкурс.

Финал конкурса «Евровидение-2026» стартует в субботу, 16 мая, в 21:00 по центральноевропейскому времени (22:00 по Минску) в Вене. За день до начала шоу букмекеры называли главным фаворитом Финляндию, оценивая её шансы на победу более чем в 40%.

От Финляндии в этом году выступает дуэт скрипачки Линды Лампениус и певца Пете Паркконена с поп-балладой на финском языке «Liekinheitin». Европейский вещательный союз сделал для участницы исключение — её скрипичные партии звучат вживую, тогда как по правилам конкурса живым должен быть только вокал, а сопровождение идёт в записи.

Основной конкурент финнов — австралийская певица Дельта Гудрем с балладой «Eclipse». Также в числе претендентов на высокие места называют греческого исполнителя Akylas с композицией «Ferto», сочетающей этно-поп, рэп и техно, а также датского участника Сёрена Торпергора Лунна с танцевальным треком «Før Vi Går Hjem».

После второго полуфинала резко выросли шансы Австралии, тогда как позиции датского исполнителя ослабли.

Среди возможных претендентов на топ-3 также упоминаются представительница Румынии Александра Кэпитэнеску с поп-рок-композицией «Choke me» и израильский исполнитель Ноам Беттан. При этом Европейский вещательный союз ввёл новые правила после конкурса 2025 года, ограничив массовые кампании поддержки в соцсетях и участие государственных структур в продвижении участников.

