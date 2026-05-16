Ночь музеев стартовала в Беларуси
- 16.05.2026, 22:10
Самые интересные акции.
16-17 мая 2026 года музеи Беларуси присоединятся к международной акции «Ночь музеев». Вечером 16 мая большинство музеев в Минске и по всей Беларуси готовят программы, выходящие за рамки обычных экспозиций, пишет сайт «Белорусы и рынок».
Так, в Минске Национальный художественный музей приглашает на программу «Синее синего» - чтобы поговорить про синий, почувствовать его и услышать. Приготовьтесь увидеть мир во всех оттенках сапфира и индиго.
Музей «Лошицкая усадьба» организует программу «Семейная прогулка в Лошицкой усадьбе: гастроистории и фольклорно-литературные традиции». Вечером будут лекции, изготовление поделок и танцевальный мастер-класс.
Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей Якуба Коласа запрашае на «Музейную ноч». Кола(с) часу спыняецца на імгненне, каб мы маглі пачуць, як дыхае гісторыя. У гэтую ноч сядзіба Якуба Коласа ажывае інакш: з музыкай, танцамі, нямым кіно і рэканструкцыяй.
Музей «Аливария» проведет тематическую встречу «Вечер истории и вкуса». Участники посетят экскурсию по «Историческому маршруту», в ходе которой узнают о развитии компании и особенностях пивоварения. Далее в формате дегустации гости познакомятся с ингредиентами и вкусовыми особенностями разных сортов пива. Завершит программу гастрономический мастер-класс, который позволит по-новому взглянуть на сочетания вкусов. «Вечер истории и вкуса» пройдет 15 мая в 18:00.
Музей Скейтбординга в Минске также поучаствует в акции. Музей приглашает всех желающих посетить новое пространство, с новой, концептуальной экспозицией.