Окружение Трампа призывает ОАЭ захватить иранский остров 16.05.2026, 21:52

Фото: Getty Images

В апреле остров Лаван был подвергнут секретным военным ударам.

Представители администрации президента США Дональда Трампа, по данным The Telegraph со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника по вопросам безопасности, якобы призывают Объединённые Арабские Эмираты активнее участвовать в противостоянии с Ираном, вплоть до захвата одного из иранских островов в Персидском заливе.

Сообщается, что некоторые чиновники из окружения Трампа якобы обсуждали возможность действий в отношении острова Лаван, который, по утверждению источников, ранее уже становился целью секретных ударов со стороны ОАЭ в начале апреля.

Издание также напоминает, что ОАЭ, по оценкам журналистов, понесли значительные издержки из-за ответных действий Ирана после начала операций США и Израиля против Тегерана. На этом фоне, как утверждается, Абу-Даби усилил сотрудничество с Вашингтоном и Иерусалимом, тогда как отношения с рядом региональных государств остаются напряжёнными.

Кроме того, журналисты отмечают, что президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, по данным источников, безуспешно пытался убедить Саудовскую Аравию и Катар поддержать контрмеры против Ирана. Впоследствии, как утверждается, в начале апреля ОАЭ нанесли удары по ряду целей, включая район острова Лаван.

