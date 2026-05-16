закрыть
16 мая 2026, суббота, 22:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусских водителей ждут изменения

  • 16.05.2026, 21:26
  • 2,174
Белорусских водителей ждут изменения

Три главных новшества.

В Беларуси появилось несколько новшеств, которые касаются водителей. «Зеркало» составило подборку таких изменений.

Соглашение по водительским правам

Такие водительские «корочки» белорусов будут признавать в Азербайджане. Соглашение с этой страной утвердило правительство Беларуси.

Этому предшествовало соглашение между правительствами Беларуси и Азербайджана о взаимном признании и обмене водительских удостоверений, которое было подписано в Баку 16 января 2026-го. По этому документу страны будут взаимно признавать водительские удостоверения, выданные госорганами двух государств.

Также белорусы смогут обменять свое водительское удостоверение в Азербайджане без экзаменов после получения разрешения на постоянное проживание.

Еще изменения от правительства

Правительство приняло новшества по техосмотру и допуску транспортных средств к участию в дорожном движении. Одно из главных изменений — отмена необходимости повторно проходить техосмотр при смене владельца автомобиля, если срок действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении еще не истек.

Также изменится порядок работы диагностических станций. Полномочия по выдаче разрешений диагностическим станциям передадут Транспортной инспекции. Ранее этим занимался БелНИИТ «Транстехника».

Еще одно изменение касается обмена информацией между ведомствами. Транспортная инспекция сможет самостоятельно получать необходимые сведения из государственных информационных ресурсов.

Еще одно новшество

С 1 мая 2026 года у «Белтехосмотра» появилось новое предложение — подарочные сертификаты. Их можно купить на одну из двух услуг (на выбор): проведение первичного государственного технического осмотра; комплексную (предпродажную) диагностику.

Срок действия — 180 дней с даты покупки.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина