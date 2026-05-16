Белорусских водителей ждут изменения 16.05.2026, 21:26

2,174

Три главных новшества.

В Беларуси появилось несколько новшеств, которые касаются водителей. «Зеркало» составило подборку таких изменений.

Соглашение по водительским правам

Такие водительские «корочки» белорусов будут признавать в Азербайджане. Соглашение с этой страной утвердило правительство Беларуси.

Этому предшествовало соглашение между правительствами Беларуси и Азербайджана о взаимном признании и обмене водительских удостоверений, которое было подписано в Баку 16 января 2026-го. По этому документу страны будут взаимно признавать водительские удостоверения, выданные госорганами двух государств.

Также белорусы смогут обменять свое водительское удостоверение в Азербайджане без экзаменов после получения разрешения на постоянное проживание.

Еще изменения от правительства

Правительство приняло новшества по техосмотру и допуску транспортных средств к участию в дорожном движении. Одно из главных изменений — отмена необходимости повторно проходить техосмотр при смене владельца автомобиля, если срок действия разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении еще не истек.

Также изменится порядок работы диагностических станций. Полномочия по выдаче разрешений диагностическим станциям передадут Транспортной инспекции. Ранее этим занимался БелНИИТ «Транстехника».

Еще одно изменение касается обмена информацией между ведомствами. Транспортная инспекция сможет самостоятельно получать необходимые сведения из государственных информационных ресурсов.

Еще одно новшество

С 1 мая 2026 года у «Белтехосмотра» появилось новое предложение — подарочные сертификаты. Их можно купить на одну из двух услуг (на выбор): проведение первичного государственного технического осмотра; комплексную (предпродажную) диагностику.

Срок действия — 180 дней с даты покупки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com