Распад РФ: начался последний этап Александр Немец

16.05.2026, 10:32

Дела в экономике и финансах обстоят весьма интересно.

Да, с высокой степенью вероятности, мы наблюдаем последний этап распада РФ. Развалится, наконец, распроклятое Кощеево царство.

Для начала, как почти всегда, приведу «усредненную оценку ситуации» со стороны серьезных экспертов.

Главным здесь является материал профессора Липсица. Также использованы недавние оценки ситуации Вячеслава Ширяева, Михаила Крутихина и Дмитрия Потапенко (единственный из экспертов, все еще находящийся внутри РФ):

Нефтяной «фарт» Путина закончился, а на горизонте (или даже близко) – реальный распад страны на несколько крупных агломераций. Москва выкачивает последние деньги из регионов. Сейчас на Дальнем Востоке и в Сибири уже понимают: выжить в одиночку будет проще, чем кормить тонущую, гибнущую и очень жадную Москву.

Многие специалисты (находящиеся в РФ и подконтрольные путинскому режиму) отрицают возможность распада. Дескать, «почти в каждом регионе русские составляют большинство. А русские всегда смотрят на Москву и подчиняются ей! Даже в Башкортостане и Казахстане русских достаточно много, чтобы не допустить отделения своей республики!

Но ведь распад России произойдет не по национальным критериям, он произойдет по экономическим критериям, по простой логике: регионы окажутся (или уже оказались) в беде, у них не будет денег (или уже нет денег) на жизнь, и они будут пытаться выжить без Москвы, поскольку Москва грабит регионы, отнимает все деньги. В итоге регионы попытаются выжить сами, без Москвы.

Эта самостоятельная жизнь регионов будет нерадостной (на первых порах). В регионах это понимают. Но они все равно стремятся к самостоятельности. В результате, очевидно, появятся какие-то крупные агломерации регионов.

Во-первых, такой агломерации может стать группа регионов РФ к востоку от Волги и до Урала, включая сам Урал. У нее будет выход в мир через Казахстан.

Во-вторых, это будет Сибирская агломерация, с выходом в мир через Казахстан и Китай.

В-третьих, это будет Дальневосточная агломерация, с выходом в мир либо напрямую через Тихий океан, либо через Китай.

Дальний Восток и Восточная Сибирь уже наладили прекрасные отношения с Китаем. Они, скорее всего, будут просить Китай «Заберите нас!»

У каждой из этих агломераций есть богатые природные ресурсы (включая нефть и природный газ), есть промышленные предприятия для первичной переработки этих ресурсов. Они могут зарабатывать на экспорте огромные деньги.

Но сейчас им приходится до 90% этих денег отдавать Москве. Естественно, они стремятся к независимости, чтобы оставлять все доходы себе. Здесь работает элементарная логика.

Когда ты приезжаешь на Дальний Восток и начинаешь выяснять, сколько стоит доставить товар произведенный на Дальнем Востоке в Москву, а затем товар (доставленный с Запада) из Москвы до Дальнего Востока по российским железным дорогам (со всеми их «накрутками»), то понимаешь обитателей Дальнего Востока. Они говорят: «Когда у меня Китай под боком, когда мне торговать через Тихий океан можно со всем миром, то мне и следует торговать напрямую с Китаем, Японией, Канадой, Америкой. Без всякого посредничества Москвы».

Вот прекрасный пример. Рыбаки, работающие на Дальнем Востоке, совершенно не хотят продавать свой товар в Москву. В море выходит рыболовецкое судно, а затем пустое возвращается в тот же порт. Рыбаки заявляют «Мы ничего не поймали». А на самом деле рыбаки в море встречают японцев, которые перегружают все на свои суда и тут же платят деньги. И никаких проблем.

Рыбаки, вернувшись в свой порт, говорят: «Нет рыбы в море, нет краба в море». Кошмар просто полная беда. Москва пытается с этим бороться, но экономический интерес вещь сильная, он лазейку всегда найдет.

Я согласен с такой оценкой. Советую также читателям перечитать (статью https://charter97.org/ru/news/2026/5/13/683944/) Гарри Каспарова.

Гарри Каспаров имеет в ввиду территорию нынешнего российского (уже ненадолго) Дальнего Востока. Правильно. Она перейдет под контроль Китая. Москва же здесь потеряет все.

Добавлю, что на первом этапе (очевидно, до 2049-50 годов) Китай не станет аннексировать эти территории. Даже те, которые Россия отняла у Китая по «договорам» в 1857 и 1860 годах. Китайцы смотрят на многие десятилетия вперед.

Также интересно посмотреть, как изменится ситуация в результате саммита Си и Трампа в Пекине. Некоторые украинские обозреватели утверждают, что «Си и Трамп поделят РФ на зоны влияния. Граница китайской зоны влияния пройдет по Уралу».

Я думаю, это не так. Си просто укажет Трампу его место: «Держись подальше от РФ. Здесь все мое». Не видать Америке ни Камчатки, ни Чукотки. Время упущено. Может быть, Сахалин, где имеется несколько западных нефтегазовых концессий? Даже это очень сомнительно.

Как же обстоят сейчас дела в экономике и финансах РФ?

Дела РФ в этой области обстоят плохо. Это признают все, вплоть до Росстата. Впрочем, Росстат врет. В реальности в РФ все обстоит гораздо хуже, чем по отчетам Росстата. Совсем плохо. Например, между 2021 и 2025 годами производство и особенно потребление стали в РФ существенно сократились.

В 2021 году (далеко не лучший год для экономики РФ, из-за ковида) производство стали в РФ составило 77 миллионов тон, в том числе внутреннее потребление составило 44,3 миллиона тонн и экспорт 33,4 миллиона тон. (В 2015-2016 годах потребление стали РФ составило не меньше 48 миллиона тонн в год).

В 2025 году производство стали в РФ составило 67,8 миллиона тон, в том числе внутреннее потребление 38,9 миллиона тонн (на 12% меньше против 2024 года) и экспорт 24,3 миллиона тон.

При этом основное падение произошло в 2025 году. Как ожидается, падение производства и потребления стали продолжится в 2026 году.

Нужно отметить, что РФ вывозит сталь по демпинговым ценам, поскольку ситуацию на мировом рынке стального проката определяет Китай (ровно половина мирового производства), а, как известно, Китай с РФ не церемонится.

Внутреннее же потребление стали в 2025-26 годах упало, по меньшей мере, на 20% против 2015 года (это, как правило, означает еще большее падение ВВП). Резко сократилось строительство жилья, а этот сектор был главным потребителем стального проката.

В производстве нефти (это позвоночник, даже становой хребет экономики РФ) также кризис. Когда-то (скажем в 2015-2016 годах) производство нефти в РФ доходило до 550 миллионов тонн в год. К концу 2025 года оно упало до 500 миллионов тонн в год.

Как ожидается, в 2026 году, после резкого роста мировых цен на углеводороды, после начала Иранской Войны, российская нефтянка напряжет последние силы и увеличит производство нефти до 512-515 миллионов тонн. Больше уже не получается, месторождения сильно истощены и нет технологических ресурсов для их восстановления.

Производство природного газа также упало (561 миллиардов кубометров в 2025 году, на 3% меньше против 2024 года и этак на 10% против 2015 года). Дело в том, что экспорт газа почти прекратился (если не считать экспорта в Китай по газопроводу «Сила Сибири-1»).

Придется писать окончание.

Александр Немец, kasparovru.com

