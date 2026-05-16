Предатель

  • Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
  • 16.05.2026, 10:40
  • 1,078
Как так, Николас?

Сын Мадуро рассказал, что его отец, посаженный в бруклинскую тюрьму, учит английский язык.

Как так, Николас? Вы учите язык геополитического врага, который вас и захватил?

Это предательство.

Вы, Николас Мадуро, должны учить в тюрьме русский и китайский, читать по слогам послания Медведева, следить за битвой века у Малой Токмачки. Чтобы ваши гонители видели, как тверда ваша вера в торжество многополярности.

Надеемся, что хотя бы портрет Путина прикреплен у Мадуро на стене над кроватью.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

