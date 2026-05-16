Химики создали молекулу, которая изменит будущее нашей планеты

Химики создали молекулу, которая изменит будущее нашей планеты1
- 16.05.2026, 11:33
Ученые сравнивают ее со сжатой пружиной.
Исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) первыми в мире смогли создать уникальную молекулу с высоким содержанием кислорода, создание которой ранее считалось практически невозможным, сообщает венгерское издание HVG.
По оценкам экспертов, этот успех открывает путь к экологически чистому производству и позволит существенно усовершенствовать технологии извлечения углекислого газа из атмосферы.
Как отмечает портал Interesting Engineering, созданное соединение принадлежит к редкому семейству боросодержащих пероксидоподобных молекул, а сами ученые дали ему название диоксабориран.
Главное чудо этого открытия – простота реакции. Обычно такие нестойкие молекулы требуют сильных морозов или огромного давления, иначе они сразу распадаются. Однако американские химики обошли это правило: молекула образовалась сама и почти мгновенно при обычной комнатной температуре.
Она имеет форму крошечного кольца и накапливает в себе огромное количество химической энергии, поэтому ученые сравнивают ее со сжатой пружиной.
В ходе детальных испытаний диоксабориран продемонстрировал два сценария поведения:
Фармацевтика: он легко делится кислородом с другими молекулами. Это позволит химикам производить лекарства и другую продукцию с помощью гораздо более простых и безопасных реакций.
Экология: молекула умеет реагировать с углекислым газом. Благодаря этому можно будет создать новые системы, которые будут улавливать вредные выбросы из атмосферы и перерабатывать их в полезные вещества. На такую очистку будет тратиться значительно меньше энергии, чем сейчас.
Разработчики трезво оценивают масштабы открытия и подчеркивают, что само по себе новое соединение не преодолеет климатический кризис. В то же время оно станет основой для создания новых энергоэффективных систем.