В Беларуси запретили сушеный манго из Вьетнама 16.05.2026, 12:26

Фрукт теперь нельзя ввозить и продавать.

Госстандарт запретил ввозить и продавать в стране сушеный манго из Вьетнама, обнаружив в нем превышение доз пищевых добавок.

Запрет введен с 16 мая. Производитель манго — NODAVI FOOD CO., LTD, Вьетнам, импортирует фрукт в страну ООО «ДЕЖА».

Среди нарушений нашли превышение нормы безопасности содержания консерванта диоксид серы (E220) — почти в два раза больше допустимого уровня. Также во фрукте обнаружен синтетический краситель тартразин (E102), который вообще не был указан на упаковке, и его тоже слишком много — почти в три раза выше нормы.

Фото: Госстандарт

