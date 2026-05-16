В Беларуси запретили сушеный манго из Вьетнама
- 16.05.2026, 12:26
Фрукт теперь нельзя ввозить и продавать.
Госстандарт запретил ввозить и продавать в стране сушеный манго из Вьетнама, обнаружив в нем превышение доз пищевых добавок.
Запрет введен с 16 мая. Производитель манго — NODAVI FOOD CO., LTD, Вьетнам, импортирует фрукт в страну ООО «ДЕЖА».
Среди нарушений нашли превышение нормы безопасности содержания консерванта диоксид серы (E220) — почти в два раза больше допустимого уровня. Также во фрукте обнаружен синтетический краситель тартразин (E102), который вообще не был указан на упаковке, и его тоже слишком много — почти в три раза выше нормы.