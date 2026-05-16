Lamborghini представила самый мощный кабриолет в истории 2 16.05.2026, 12:59

Фото: Lamborghini

Разгон до 100 км/ч занимает 2,4 секунды.

Lamborghini показала Fenomeno Roadster — самый мощный кабриолет в истории бренда и открытую версию гибридного суперкара с V12, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Новинка основана на модели Fenomeno и сохраняет ее ключевую техническую начинку: атмосферный 6,5-литровый двигатель V12 в сочетании с тремя электромоторами. Совокупная мощность составляет 1065 л.с.

Всего будет выпущено лишь 15 экземпляров, что делает родстер еще более редким, чем купе, тираж которого ограничен 29 машинами.

Несмотря на отсутствие крыши, инженеры сохранили аэродинамику почти на уровне закрытой версии. Для этого переработали лобовое стекло, добавили карбоновые элементы и активный задний спойлер.

Динамика практически не изменилась: разгон до 100 км/ч занимает 2,4 секунды, а максимальная скорость превышает 340 км/ч.

Автомобиль сохранил гибридную систему с возможностью короткого движения на электротяге, однако основной акцент сделан на максимальную производительность.

Lamborghini не раскрывает цену, но ожидается, что она значительно превысит стоимость Revuelto, базовой модели бренда.

Fenomeno Roadster продолжает линейку эксклюзивных «few-off» моделей, укрепляя репутацию Lamborghini как производителя ультраредких суперкаров для коллекционеров.

