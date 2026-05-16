Ботанический сад превратился в одно из самых красивых мест Минска

Ботанический сад превратился в одно из самых красивых мест Минска2
- 16.05.2026, 13:57
Сирень на пике цветения.
В Ботаническом саду сейчас один из самых красивых периодов весны — здесь массово зацвела сирень. Аллеи и коллекционные участки окрасились в белые, сиреневые, розовые и насыщенно-фиолетовые оттенки, а воздух буквально пропитан ароматом цветущих кустов, пишет Onliner.
Цветение обычно длится недолго и во многом зависит от погоды. Сейчас для прогулок практически идеальный момент: большинство кустов находятся на пике цветения.