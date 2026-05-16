Звезда «Мортал Комбат 2» раскрыл свой главный секрет

  • 16.05.2026, 14:18
Фото: Everett Collection

Актер считает, что в современных фильмах драки слишком искусственные.

Актер Макс Хуанг, сыгравший Кунг Лао в фильме «Мортал Комбат 2», рассказал, как случайная встреча помогла ему попасть в легендарную команду Джеки Чана и почему современные боевые сцены часто выглядят «пустыми», пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

По словам Хуанга, много лет назад он шесть часов ждал Джеки Чана на красной дорожке в Берлине, чтобы передать свое демо-видео. Тогда к актеру было почти невозможно пробиться, Хуанг смог передать запись. Уже через месяц ему написал сам Чан.

Сегодня Хуанг — одна из главных звезд продолжения «Мортал Комбат». Ради роли Кунг Лао актер год практиковал шаолиньское кунг-фу и лично добавлял в хореографию фирменные движения героя.

Актер считает, что главный недостаток современных экшен-фильмов — слишком искусственные драки.

«Настоящий бой — это реакция, а не танец», — объяснил он.

Свою философию Хуанг называет «контролируемым хаосом». По его мнению, зритель чувствует разницу между механической хореографией и движением, в которое вложены эмоции и характер.

«Важно не то, какой удар ты делаешь. Важно — как ты его делаешь», — заявил актер.

