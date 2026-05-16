Удары вглубь РФ вызвали резкий рост паники среди россиян

Удары вглубь РФ вызвали резкий рост паники среди россиян5
- 16.05.2026, 14:42
- 2,344
Внимание с фронта переключилось на внутреннюю ситуацию.
Украинские удары по регионам РФ впервые с начала полномасштабной войны стали беспокоить россиян больше, чем боевые действия на территории Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение», проведенного 1-3 мая, пишет Dialog.UA.
Согласно исследованию, 18% россиян назвали главной темой недели украинские обстрелы, тогда как тему «СВО» упомянули 16% опрошенных.
Социолог Владимир Звоновский подчеркнул: такое произошло впервые за все время войны. Общественный интерес россиян к теме атак вглубь РФ начал расти еще в 2023 году, когда украинские БПЛА стали долетать до Белгорода и Москвы.
А после эффективных ударов по нефтебазам и энергетическим объектам этот индикатор продолжал рост.
К концу апреля 2026 года украинские удары беспокоили уже 15% россиян. На этом фоне в РФ фиксировались проблемы с топливом и работой аэропортов.
Также недавние атаки на нефтебазу в Туапсе привели к экологическим последствиям. Они, в свою очередь, привлекли больше общественного внимания к войне внутри страны-агрессора.