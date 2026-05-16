16 мая 2026, суббота, 16:15
Удары вглубь РФ вызвали резкий рост паники среди россиян

  16.05.2026, 14:42
Внимание с фронта переключилось на внутреннюю ситуацию.

Украинские удары по регионам РФ впервые с начала полномасштабной войны стали беспокоить россиян больше, чем боевые действия на территории Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение», проведенного 1-3 мая, пишет Dialog.UA.

Согласно исследованию, 18% россиян назвали главной темой недели украинские обстрелы, тогда как тему «СВО» упомянули 16% опрошенных.

Социолог Владимир Звоновский подчеркнул: такое произошло впервые за все время войны. Общественный интерес россиян к теме атак вглубь РФ начал расти еще в 2023 году, когда украинские БПЛА стали долетать до Белгорода и Москвы.

А после эффективных ударов по нефтебазам и энергетическим объектам этот индикатор продолжал рост.

К концу апреля 2026 года украинские удары беспокоили уже 15% россиян. На этом фоне в РФ фиксировались проблемы с топливом и работой аэропортов.

Также недавние атаки на нефтебазу в Туапсе привели к экологическим последствиям. Они, в свою очередь, привлекли больше общественного внимания к войне внутри страны-агрессора.

