закрыть
16 мая 2026, суббота, 16:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Сейчас у меня 10 самолетов и вертолет — все свое»

1
  • 16.05.2026, 15:11
  • 2,106
«Сейчас у меня 10 самолетов и вертолет — все свое»

Белорус рассказал, как построил бизнес в США.

На ютуб-канале Сергея Осипова вышло новое видео — интервью с пилотом Андреем Борисевичем, фаундером летной школы SkyEagle Aviation Academy во Флориде и участником той самой (если помните) первой белорусской кругосветки на одномоторном самолете, пишет devby.io.

Андрей Борисевич окончил Минский радиотехнический колледж, потом БГУ — факультет прикладной математики и информатики.

Уехал в Москву и занялся развитием бизнеса в компании SUP, в «Газете.ру». Затем работал с Петром Порошенко в Украине, делал общий проект с Виктором Шкулевым (президентом издательского дома Hearst Shkulev Publishing — FP).

В 2014 году переехал в США и купил летную школу. Сегодня он руководит авиационной академией SkyEagle в США, продает бизнес-джеты и консультирует желающих их приобрести.

О переезде в США и покупке летной школы: «Сейчас у меня самолетов 10 штук плюс вертолет — все свое»

— В 1986 году вышел на экраны фильм «Полет навигатора» — о том, как на Землю прилетел космический корабль и похитил мальчика (по сценарию он жил в Форт-Лодердейле). Это было мое любимое кино.

Когда в 2013 году решил стать пилотом, все, с кем я общался на эту тему, говорили: «Поезжай в Форт-Лодердейл — там много летных школ». И все. Я приехал, поселился здесь неподалеку в мотеле — и стал узнавать город. Мне здесь очень понравилось — тут реально крутая атмосфера.

В 2014 году я принял решение переехать сюда совсем. Нашел школу (фактически это было legal name — юридическое лицо, которому к тому времени было два года) — и купил.

Мой бизнес составлял примерно 5% от того, что есть сейчас: одна комната, в которой работали три студента, один инструктор и один управляющий. Своих самолетов — ноль, все в аренде. Сейчас у меня самолетов 10 штук, плюс вертолет — все свое, я принципиально ничего не беру в лизинг. Из работников — инструкторы, менеджеров в офисе под десяток, сейлзы, администраторы, директора. Оборот в этом году ожидаю 4,5 млн долларов.

Откуда деньги? У меня есть хороший друг — Антон. Он увлекался авиацией и поверил в мою бредовую идею.

В Москве я неплохо зарабатывал и жил, в принципе, некисло — съемные дома на Рублевке, водитель, няни, две машины… Я уехал, имея в кармане 55 тысяч долларов кэшем (а всего — 100 тысяч долларов), и 40 тыс. из них вложил в бизнес. Антон дал мне еще 360 тысяч долларов — и мы купили школу в пропорции 20:80. Я выкупил его долю два года назад.

О первой белорусской кругосветке: «Расходы — 50 тысяч долларов»

Идейным вдохновителем первой белорусской кругосветки был Саша Центер. Он большой фанат авиации и Беларуси. Когда он предложил мне принять участие в этом безобразии, я гулял по пляжу в Майами: «Слушай, хочу один проект замутить — первую белорусскую кругосветку на своем самолете: с белорусскими номерами, с белорусской регистрацией, с белорусскими флагами».

Он спросил, не знаю ли я кого-нибудь с большим опытом международных перелетов. Я реально не понял заход — пару дней всерьез думал, нашел даже какого-то командира из Belavia, который вроде откликнулся, а потом сказал: «Вы что, ребята, я вот сюда после Boeing — да никогда в жизни!»

Я перезвонил: «Сань, проблема: во-первых, не могу найти белоруса с такой экспертизой, а во-вторых, ну, а может я подойду?» — «Я знал, что ты согласишься». Думаю, это была провокация с его стороны.

Мы с Сашей полетели. Полет начался в восточном направлении: вылетели из Минска с аэродрома Липки в сторону Москвы, затем на восток России — Новосибирск, Красноярск, Братск, Тында, Магадан, потом был Анадырь. Чтобы попасть на Аляску, нужно было пересечь Берингов пролив — мы это сделали. Кажется, в этот момент Аляска впервые увидела белорусский самолет с белорусским экипажем, который залетел со стороны России именно по этому маршруту.

Обратно летели через Канаду, Гренландию, Исландию.

В процессе мы установили один мировой рекорд — он зарегистрирован в Федерации авиационного спорта, называется «Максимальная скорость на прямолинейном маршруте из Варшавы в Минск» в классе однодвигательных самолетов.

Мы вернулись через 29 дней и 30 тысяч км со стороны Запада. Подтверждаем: Земля круглая.

Расходы на организацию — около 50 тысяч долларов. У Саши был свой самолет, поэтому мы тратили, по сути, только на топливо, гостиницы, наземное обслуживание — это не очень большие деньги.

Стремные моменты — это всякая бюрократия: ФСБ, ФСО в России — сложнее, чем в России, летать нигде больше не было.

О бизнесе: «Год назад сказал бы: дайте мне мои 3 млн долларов, сяду на яхту — и уеду на Карибы»

Я зарабатываю на полетах, но не кормлюсь с этого — по сути, я хобби превратил в часть жизни/работы.

У меня была работа с 2018 по 2021 год — пилотом в чартерной компании. Работал как проклятый — 15 дней в небе, 13 отдыхал. И на третий год я понял, что не могу больше. Жить по расписанию — не моя тема, хотя хорошие деньги — тысяч 12 в месяц.

А потом случился ковид — к тому времени у меня было тысяч 200 долларов. Я закрыл пару сделок по продаже самолетов, пошел на фондовый рынок торговать — и за пару лет превратил это в миллион с копейками. И на эти деньги к 2023 году выкупил часть своего партнера в нашем бизнесе.

Дальше я развил школу, добавлял новые программы — и сейчас это больше, чем среднестатистическая летная школа в США. Таких школ, как у меня — ну, может быть, пяток на американском рынке (хотя всего школ больше 5 тысяч). По объему тренировочных программ мы в топ-5 или может в топ-10.

Я очень хотел продать бизнес — избавиться от него. Но потом он начал приносить прибыль, я перестал заниматься операционкой.

Вот если бы меня год назад спросили, я бы сказал: «Бро, я наелся! Дайте мне мои 3,5 млн долларов, сяду на яхту — и уеду на Карибы». Но за прошлый год я проехал 35 стран, был на Карибах десятки раз, и на «Монако Гран-при» ездил — сейчас я не хочу на пенсию. Сейчас мне хочется что-нибудь еще сделать.

Сейчас я продаю бизнес-джеты. Средний чек — 4 млн долларов. Надо крутиться, потому что на одной школе не проживешь.

А сейчас у меня новое направление — это менеджмент: вот приходит ко мне Сергей Осипов, например, и говорит: «Я хочу купить бизнес-джет». Я говорю: «Нет проблем. Куда собираешься летать?» — «С Кипра в Берлин, в Турцию и в Дубай — там финансовый центр». Я говорю: «Окей, под твои интересы подойдет вот такой-то бизнес-джет, в таком-то бюджете, вот его годовой расход, бла-бла-бла».

А потом Сережа приходит ко мне и говорит: «Бро, я купил самолет, но понятия не имею, что теперь с ним делать», — ведь это не машина, тут нужен профессиональный экипаж, который кто-то должен обучить, нужно обслуживание. И я беру на себя все управление. Сейчас еще хотел открыть HR-агентство по подбору экипажей.

Про технологии: «Миллиарды потрачены, куча разработок — и где все эти дроны?»

Проблема внедрения технологий в авиацию в том, что это жутко консервативная среда, зацикленная на безопасности.

Ты можешь придумать самоходный дрон, который будет доставлять почту, грузы и все остальное, — но мне почту почему-то доставляет тетя-почтальон. Целыми днями она ездит на своей машинке от FedEx по моему району. Думаешь, FedEx не в курсе про беспилотные системы, которые могут доставлять это в мой двор? Они больше пяти лет этим занимаются. И все же…

Первую Tesla я купил в 2018 году — уже тогда у меня был автопилот. Сейчас 2026 год.

Выйди на улицу и спроси, сколько людей в Майами ездят на full self-driving машинах, — думаю, что 2%, может быть, 3%. Люди боятся. Дети со мной не хотят ездить, когда я еду на автопилоте. Они садятся в машину, говорят: «Папа, выключи». — «Автопилот безопаснее, он лучше меня ездит». Но они повторяют: «Выключи».

Если бы я внедрял AI, я бы убрал диспетчеров. Диспетчеры должны умереть как профессия, потому что выполнять диспетчерскую работу AI может великолепно: следить за разведением воздушных судов, оптимизировать маршруты, распрямлять их.

…Когда я кладу Starlink к себе на крыло, с точки зрения регулятора я нарушаю правила, — это несертифицированное устройство, которое FAA теоретически может рассматривать как угрозу безопасности. Чтобы его сертифицировать, я должен заплатить 250 тысяч долларов и впаять его в крышу своего самолета. И тогда FAA скажет: «О, вот это безопасно». Поэтому ты не в том месте обсуждаешь технологические новинки AI — здесь все очень консервативно.

Я еще один пример приведу. Пять лет назад был сумасшедший хайп вокруг Air Mobility. Но прошло пять лет: миллиарды потрачены, куча разработок — и ничего не летает. Где эти дроны? На улицах их нет.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

А ну-ка, догони!
А ну-ка, догони! Ирина Халип
Африканский позор Путина
Африканский позор Путина Юрий Федоренко
Россия может потерять треть своих территорий
Россия может потерять треть своих территорий Гарри Каспаров
Путин три дня молчал
Путин три дня молчал Иван Яковина