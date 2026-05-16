«Сейчас у меня 10 самолетов и вертолет — все свое» 1 16.05.2026, 15:11

2,106

Белорус рассказал, как построил бизнес в США.

На ютуб-канале Сергея Осипова вышло новое видео — интервью с пилотом Андреем Борисевичем, фаундером летной школы SkyEagle Aviation Academy во Флориде и участником той самой (если помните) первой белорусской кругосветки на одномоторном самолете, пишет devby.io.

Андрей Борисевич окончил Минский радиотехнический колледж, потом БГУ — факультет прикладной математики и информатики.

Уехал в Москву и занялся развитием бизнеса в компании SUP, в «Газете.ру». Затем работал с Петром Порошенко в Украине, делал общий проект с Виктором Шкулевым (президентом издательского дома Hearst Shkulev Publishing — FP).

В 2014 году переехал в США и купил летную школу. Сегодня он руководит авиационной академией SkyEagle в США, продает бизнес-джеты и консультирует желающих их приобрести.

О переезде в США и покупке летной школы: «Сейчас у меня самолетов 10 штук плюс вертолет — все свое»

— В 1986 году вышел на экраны фильм «Полет навигатора» — о том, как на Землю прилетел космический корабль и похитил мальчика (по сценарию он жил в Форт-Лодердейле). Это было мое любимое кино.

Когда в 2013 году решил стать пилотом, все, с кем я общался на эту тему, говорили: «Поезжай в Форт-Лодердейл — там много летных школ». И все. Я приехал, поселился здесь неподалеку в мотеле — и стал узнавать город. Мне здесь очень понравилось — тут реально крутая атмосфера.

В 2014 году я принял решение переехать сюда совсем. Нашел школу (фактически это было legal name — юридическое лицо, которому к тому времени было два года) — и купил.

Мой бизнес составлял примерно 5% от того, что есть сейчас: одна комната, в которой работали три студента, один инструктор и один управляющий. Своих самолетов — ноль, все в аренде. Сейчас у меня самолетов 10 штук, плюс вертолет — все свое, я принципиально ничего не беру в лизинг. Из работников — инструкторы, менеджеров в офисе под десяток, сейлзы, администраторы, директора. Оборот в этом году ожидаю 4,5 млн долларов.

Откуда деньги? У меня есть хороший друг — Антон. Он увлекался авиацией и поверил в мою бредовую идею.

В Москве я неплохо зарабатывал и жил, в принципе, некисло — съемные дома на Рублевке, водитель, няни, две машины… Я уехал, имея в кармане 55 тысяч долларов кэшем (а всего — 100 тысяч долларов), и 40 тыс. из них вложил в бизнес. Антон дал мне еще 360 тысяч долларов — и мы купили школу в пропорции 20:80. Я выкупил его долю два года назад.

О первой белорусской кругосветке: «Расходы — 50 тысяч долларов»

Идейным вдохновителем первой белорусской кругосветки был Саша Центер. Он большой фанат авиации и Беларуси. Когда он предложил мне принять участие в этом безобразии, я гулял по пляжу в Майами: «Слушай, хочу один проект замутить — первую белорусскую кругосветку на своем самолете: с белорусскими номерами, с белорусской регистрацией, с белорусскими флагами».

Он спросил, не знаю ли я кого-нибудь с большим опытом международных перелетов. Я реально не понял заход — пару дней всерьез думал, нашел даже какого-то командира из Belavia, который вроде откликнулся, а потом сказал: «Вы что, ребята, я вот сюда после Boeing — да никогда в жизни!»

Я перезвонил: «Сань, проблема: во-первых, не могу найти белоруса с такой экспертизой, а во-вторых, ну, а может я подойду?» — «Я знал, что ты согласишься». Думаю, это была провокация с его стороны.

Мы с Сашей полетели. Полет начался в восточном направлении: вылетели из Минска с аэродрома Липки в сторону Москвы, затем на восток России — Новосибирск, Красноярск, Братск, Тында, Магадан, потом был Анадырь. Чтобы попасть на Аляску, нужно было пересечь Берингов пролив — мы это сделали. Кажется, в этот момент Аляска впервые увидела белорусский самолет с белорусским экипажем, который залетел со стороны России именно по этому маршруту.

Обратно летели через Канаду, Гренландию, Исландию.

В процессе мы установили один мировой рекорд — он зарегистрирован в Федерации авиационного спорта, называется «Максимальная скорость на прямолинейном маршруте из Варшавы в Минск» в классе однодвигательных самолетов.

Мы вернулись через 29 дней и 30 тысяч км со стороны Запада. Подтверждаем: Земля круглая.

Расходы на организацию — около 50 тысяч долларов. У Саши был свой самолет, поэтому мы тратили, по сути, только на топливо, гостиницы, наземное обслуживание — это не очень большие деньги.

Стремные моменты — это всякая бюрократия: ФСБ, ФСО в России — сложнее, чем в России, летать нигде больше не было.

О бизнесе: «Год назад сказал бы: дайте мне мои 3 млн долларов, сяду на яхту — и уеду на Карибы»

Я зарабатываю на полетах, но не кормлюсь с этого — по сути, я хобби превратил в часть жизни/работы.

У меня была работа с 2018 по 2021 год — пилотом в чартерной компании. Работал как проклятый — 15 дней в небе, 13 отдыхал. И на третий год я понял, что не могу больше. Жить по расписанию — не моя тема, хотя хорошие деньги — тысяч 12 в месяц.

А потом случился ковид — к тому времени у меня было тысяч 200 долларов. Я закрыл пару сделок по продаже самолетов, пошел на фондовый рынок торговать — и за пару лет превратил это в миллион с копейками. И на эти деньги к 2023 году выкупил часть своего партнера в нашем бизнесе.

Дальше я развил школу, добавлял новые программы — и сейчас это больше, чем среднестатистическая летная школа в США. Таких школ, как у меня — ну, может быть, пяток на американском рынке (хотя всего школ больше 5 тысяч). По объему тренировочных программ мы в топ-5 или может в топ-10.

Я очень хотел продать бизнес — избавиться от него. Но потом он начал приносить прибыль, я перестал заниматься операционкой.

Вот если бы меня год назад спросили, я бы сказал: «Бро, я наелся! Дайте мне мои 3,5 млн долларов, сяду на яхту — и уеду на Карибы». Но за прошлый год я проехал 35 стран, был на Карибах десятки раз, и на «Монако Гран-при» ездил — сейчас я не хочу на пенсию. Сейчас мне хочется что-нибудь еще сделать.

Сейчас я продаю бизнес-джеты. Средний чек — 4 млн долларов. Надо крутиться, потому что на одной школе не проживешь.

А сейчас у меня новое направление — это менеджмент: вот приходит ко мне Сергей Осипов, например, и говорит: «Я хочу купить бизнес-джет». Я говорю: «Нет проблем. Куда собираешься летать?» — «С Кипра в Берлин, в Турцию и в Дубай — там финансовый центр». Я говорю: «Окей, под твои интересы подойдет вот такой-то бизнес-джет, в таком-то бюджете, вот его годовой расход, бла-бла-бла».

А потом Сережа приходит ко мне и говорит: «Бро, я купил самолет, но понятия не имею, что теперь с ним делать», — ведь это не машина, тут нужен профессиональный экипаж, который кто-то должен обучить, нужно обслуживание. И я беру на себя все управление. Сейчас еще хотел открыть HR-агентство по подбору экипажей.

Про технологии: «Миллиарды потрачены, куча разработок — и где все эти дроны?»

Проблема внедрения технологий в авиацию в том, что это жутко консервативная среда, зацикленная на безопасности.

Ты можешь придумать самоходный дрон, который будет доставлять почту, грузы и все остальное, — но мне почту почему-то доставляет тетя-почтальон. Целыми днями она ездит на своей машинке от FedEx по моему району. Думаешь, FedEx не в курсе про беспилотные системы, которые могут доставлять это в мой двор? Они больше пяти лет этим занимаются. И все же…

Первую Tesla я купил в 2018 году — уже тогда у меня был автопилот. Сейчас 2026 год.

Выйди на улицу и спроси, сколько людей в Майами ездят на full self-driving машинах, — думаю, что 2%, может быть, 3%. Люди боятся. Дети со мной не хотят ездить, когда я еду на автопилоте. Они садятся в машину, говорят: «Папа, выключи». — «Автопилот безопаснее, он лучше меня ездит». Но они повторяют: «Выключи».

Если бы я внедрял AI, я бы убрал диспетчеров. Диспетчеры должны умереть как профессия, потому что выполнять диспетчерскую работу AI может великолепно: следить за разведением воздушных судов, оптимизировать маршруты, распрямлять их.

…Когда я кладу Starlink к себе на крыло, с точки зрения регулятора я нарушаю правила, — это несертифицированное устройство, которое FAA теоретически может рассматривать как угрозу безопасности. Чтобы его сертифицировать, я должен заплатить 250 тысяч долларов и впаять его в крышу своего самолета. И тогда FAA скажет: «О, вот это безопасно». Поэтому ты не в том месте обсуждаешь технологические новинки AI — здесь все очень консервативно.

Я еще один пример приведу. Пять лет назад был сумасшедший хайп вокруг Air Mobility. Но прошло пять лет: миллиарды потрачены, куча разработок — и ничего не летает. Где эти дроны? На улицах их нет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com