Кулеба: Режим Лукашенко развалится, если вступит в войну 2 16.05.2026, 15:54

Дмитрий Кулеба

И диктатор это понимает.

Потенциал белорусской армии не идет ни в какое сравнение с возможностями ВСУ. Однако это не означает, что агрессивные заявления Лукашенко не заслуживают внимания. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире своего YouTube-канала, комментируя слова президента Украины Владимир Зеленский о том, что Россия пытается глубже втянуть Беларусь в войну.

По словам Кулебы, на сегодняшний день остаются открытыми лишь два вопроса относительно возможного наступления со стороны Беларуси: направление удара и сроки.

Если же война придет на белорусскую территорию, считает дипломат, «весь режим Лукашенко может очень быстро развалиться». По его мнению, сам Лукашенко это понимает, однако не способен изменить ситуацию.

«Лукашенко в тисках российской агентуры, он окружен ФСБ, его Министерством обороны руководит Министерство обороны РФ. Там имитация суверенитета. Он просто сопротивляется из последних сил и, думаю, Путину прямо говорит: „Ты же не хочешь, чтобы я развалился“», — сказал Кулеба.

Сравнивая украинскую и белорусскую армии, экс-министр подчеркнул, что их потенциал несопоставим.

«Как бы Лукашенко ни демонстрировал силу своей армии, к любому противнику нужно относиться с уважением. Но потенциал этой армии нельзя сравнить с потенциалом украинских Вооруженных сил. Возможности его ПВО — что бы там ни присылали россияне для защиты — тоже ограничены. Столько всего полетит и столько будет разрушено в Беларуси, что, как говорится, „мама не горюй“», — отметил он.

По мнению Кулебы, если Беларусь окажется напрямую втянутой в войну, это может серьезно дестабилизировать ситуацию внутри страны.

