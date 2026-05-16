Дроны ВСУ навели шороху в Донецке

Дроны ВСУ навели шороху в Донецке1
- 16.05.2026, 15:32
Видеофакт.
Операторы батальона Black Sky бригады «Спарта» показали работу своих дронов над временно оккупированным Донецком, которые уничтожают логистику армии страны-агрессора России.
Об этом в субботу, 16 мая, сообщили в 3-й бригаде оперативного назначения НГУ «Спарта».
Также военные обнародовали кадры с видом на Донецк для местных жителей, которые ждут возвращения города под контроль Украины.
В подразделении отметили, что такие операции являются частью системной работы украинских сил для деоккупации региона и возвращения украинских территорий.