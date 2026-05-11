Такого успеха Украина не видела три года 1 11.05.2026, 13:01

Фото: Getty Images

Ближайшие месяцы станут решающими.

За последние месяцы на фронте сложилась ситуация, которая еще полгода назад казалась маловероятной: украинским силам удается освобождать больше территории, чем захватывает российская армия. Об этом пишет польский аналитик Славек Загурский в статье для WP Wiadomości.

Хотя речь пока не идет о стратегическом прорыве, тенденция свидетельствует о заметном замедлении российского наступления и нарастающих проблемах армии Кремля.

По данным аналитика, в феврале российские войска захватили около 126 квадратных километров украинской территории против более чем 240 квадратных километров в январе. При этом Украина вернула около 140 квадратных километров в январе и 180 — в феврале, преимущественно на южном направлении. В апреле российская армия потеряла еще около 120 квадратных километров ранее удерживаемой территории.

С начала полномасштабного вторжения Украина освободила примерно 75–76 тысяч квадратных километров. Сейчас под контролем Москвы остается около 108–110 тысяч квадратных километров, что составляет примерно 18% территории страны. Около половины этих земель были оккупированы еще до февраля 2022 года.

Несмотря на локальные успехи, темпы освобождения остаются ограниченными. В апреле украинским силам удалось вернуть лишь около 0,02% территории страны, и добиться более масштабных результатов в ближайшее время будет непросто.

Среди главных проблем России аналитик выделяет растущие потери личного состава. Уже несколько месяцев армия РФ теряет больше солдат, чем успевает восполнять за счет скрытой мобилизации и контрактников. По украинским данным, с декабря по конец апреля Россия мобилизовала около 148 тысяч человек, тогда как потери за этот период составили почти 157 тысяч.

Дополнительным фактором стало весеннее бездорожье, традиционно осложняющее наступательные операции. Заболоченная почва ограничивает передвижение тяжелой техники, нарушает логистику и снижает темпы продвижения.

Если в прошлом году российские войска в среднем продвигались примерно на 150 метров в сутки, а на отдельных участках — до одного-двух километров, то сейчас этот показатель снизился до 30–70 метров в день. На южном направлении темпы остаются еще ниже.

По мнению Загурского, после многих месяцев давления появились первые признаки того, что Украина способна перехватывать инициативу как минимум на тактическом уровне.

В ближайшие месяцы станет ясно, идет ли речь о временном эффекте погодных условий и усталости российских подразделений или о начале системного ослабления наступательного потенциала России. Пока фронт остается относительно стабильным, однако уже месяц украинская армия удерживает инициативу и освобождает больше территории, чем теряет.

