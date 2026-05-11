Туарегские повстанцы унизили российских бойцов в Мали 7 11.05.2026, 10:55

Фото: AFP

Российские силы были вынуждены покинуть стратегически важный город Кидаль.

Российские силы были вынуждены покинуть стратегически важный город Кидаль на севере Мали после масштабного наступления туарегских повстанцев и связанных с «Аль-Каидой» группировок. Отступление сопровождалось насмешками со стороны боевиков и стало серьезным ударом по позициям Москвы в Африке, пишет CNN (перевод — сайт Charter97.org).

Кидаль считался символом усиления российского влияния в регионе Сахель после того, как в 2023 году город был взят малийской армией при поддержке бойцов ЧВК «Вагнер». Позже их сменила подконтрольная Минобороны РФ структура «Африканский корпус».

Однако в конце апреля повстанцы начали крупнейшее за последние годы наступление, захватив несколько военных баз. Российским силам пришлось договариваться о безопасном выходе из Кидаля, чтобы избежать окружения.

Ситуацию усугубило убийство министра обороны Мали Садио Камары — одного из главных сторонников сотрудничества с Москвой. Ответственность за атаку взяла на себя связанная с «Аль-Каидой» группировка.

Аналитики считают, что события в Мали стали серьезным репутационным поражением для Кремля. Москва обещала африканским режимам безопасность в обмен на политическое влияние и доступ к ресурсам, однако не смогла остановить рост нестабильности.

Несмотря на это, власти Мали пока не готовы отказаться от сотрудничества с Россией. Эксперты отмечают, что Москва остается практически единственной страной, готовой отправлять боевые силы непосредственно в зоны конфликта.

На фоне ухудшения ситуации Мали, Буркина-Фасо и Нигер уже начали искать альтернативных партнеров, включая Китай и Турцию.

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com