Туарегские повстанцы унизили российских бойцов в Мали

Туарегские повстанцы унизили российских бойцов в Мали7
- 11.05.2026, 10:55
Российские силы были вынуждены покинуть стратегически важный город Кидаль на севере Мали после масштабного наступления туарегских повстанцев и связанных с «Аль-Каидой» группировок. Отступление сопровождалось насмешками со стороны боевиков и стало серьезным ударом по позициям Москвы в Африке, пишет CNN (перевод — сайт Charter97.org).
Кидаль считался символом усиления российского влияния в регионе Сахель после того, как в 2023 году город был взят малийской армией при поддержке бойцов ЧВК «Вагнер». Позже их сменила подконтрольная Минобороны РФ структура «Африканский корпус».
Однако в конце апреля повстанцы начали крупнейшее за последние годы наступление, захватив несколько военных баз. Российским силам пришлось договариваться о безопасном выходе из Кидаля, чтобы избежать окружения.
Ситуацию усугубило убийство министра обороны Мали Садио Камары — одного из главных сторонников сотрудничества с Москвой. Ответственность за атаку взяла на себя связанная с «Аль-Каидой» группировка.
Аналитики считают, что события в Мали стали серьезным репутационным поражением для Кремля. Москва обещала африканским режимам безопасность в обмен на политическое влияние и доступ к ресурсам, однако не смогла остановить рост нестабильности.
Несмотря на это, власти Мали пока не готовы отказаться от сотрудничества с Россией. Эксперты отмечают, что Москва остается практически единственной страной, готовой отправлять боевые силы непосредственно в зоны конфликта.
На фоне ухудшения ситуации Мали, Буркина-Фасо и Нигер уже начали искать альтернативных партнеров, включая Китай и Турцию.