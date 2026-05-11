Готовят ли переворот против Путина Тарас Жовтенко

11.05.2026, 12:09

Фото: Getty Images

«Пиджаки» оказались на самой верхушке пищевой цепочки.

Боится ли Путин Шойгу, или немного рефлексии на «отчет европейской разведки» от CNN.

Прежде всего — любые «сливы» «эксклюзивной» аналитики авторства спецслужб (даже той же мифической «европейской разведки») могут и скорее всего, являются элементом специальных информационных операций, другими словами — «активных мероприятий» (или как сейчас модно говорить «когнитивных войн», что на самом деле одно и то же).

Далее — по пунктам.

1. Феномен конфликта российских силовиков в РФ был сформирован и оформлен еще в бородатые времена «совка», где высшее политическое руководство (политбюро) было вынуждено опираться на 2 костыля — КГБ и армию, для обеспечения тотального контроля внутри страны, однако при этом панически боялось, что какая-то из этих 2 фракций в какой-то момент получит больше ресурсов/возможностей и поддастся соблазну просто снести политбюро и самой сесть на трон. Поэтому

2. Перманентное противостояние по линии «сапоги» (армия) — «пиджаки» (КГБ) стало неотъемлемым элементом системы политического баланса сил в «совке».

Путин, будучи 100% кагэбэшным продуктом, мыслил и мыслит теми же шаблонами, единственное, что в нынешней управленческой вертикали он — сам себе политбюро.

3. С приходом кагебиста-феесбешника Путина в Кремль (и, особенно, после того, как он пустил там корни), возрос риск потенциального недовольства среди «сапогов» (российской армии) — «пиджаки» оказались на самой верхушке пищевой цепи.

Следовательно, быстро начался проект «восстановления» и «модернизации» российской армии, а фактически — вкачивание в нее (и освоение) огромного бабла, ответственным за что был назначен друг-оленевод Путина — Шойгу.

4. Однако со временем Путин начал замечать, что Шойгу начал набирать популярность и даже что-то похожее на политическую субъектность, что начало немного раздражать царя.

И хотя Шойгу был «своим» и сидел на «своих» схемах, раздражение царя росло по мере того, как его возрастала роль российской армии — не только в пропагандистском измерении, но и в реальном, особенно с началом гибридной агрессии против Украины.

5. Надо было активизировать давнее противостояние — с этой целью созданные Кремлем на территории украинского Донбасса бантустаны «днр/лнр» были поделены между ФСБ («пиджаки») и ГРУ ГШ РФ («сапоги») каждая из которых тянула из своего «надела» ресурс.

Все были довольны и при деле.

Однако, когда ресурсы начали заканчивать, ситуация обострилась — ФСБ начало валить местных протеже ГРУ, и наоборот.

Надо было вводить нового игрока, и у Путина это был ЧВК Вагнер.

6. Изначально «Вагнер» не был пригожинским проектом — его создавали совсем другие люди, пока сам Пригожин выслуживался перед царем в качестве личного повара, а затем — руководителя питерской «фабрики троллей» (т.н. «института интернет-исследований»).

Только доказав свою абсолютную лояльность царю, Пригожин получил в руки эксклюзивный инструмент — и был отправлен с ним от греха подальше, в Африку и на Ближний Восток.

(Я уже писал ранее о том, что перед началом полномасштабной войны против Украины, у Путина на столе лежали 2 плана нападения: от Герасимова («сапогов») и ФСБшный («пиджаков») «бросок мангуста».

Путин, как потомственный гебист, предпочел ФСБшный план — и, фактически, похоронил возможность удачного вторжения.

После стратегического провала плана в первые дни и недели войны, российская армия снова вышла на первое место — именно от ее потенциала (и политической лояльности!) зависела судьба режима.

И Путин был вынужден сделать реверанс в сторону Герасимова — но не без последствий для генералитета (многочисленные уголовные дела, увольнения и заключения).

Плюс царь вынужденно-облегчённо ввёл новую переменную во всю конструкцию — вернул «вагнеров» и Пригожина из Африки прямиком в Украину, снова подняв потенциал «сапогов» и немного успокоив «пиджаков».

И этим же шагом царь в очередной раз создал для себя новую фобию — страх того, что Пригожин, который на том этапе, фактически, купил время Герасимову и другим «сапогам», перейти в формат полномасштабной войны, осознает, что «золотая карта» теперь у него в руках.

7. Пригожин в этой ситуации морозился как мог — изо всех сил пытался донести до царя, что место на троне его совсем не интересует, наоборот — Пригожин остается верным солдатом Путина («пехотинцем» в исполнении Кадырова), направленным против «сапогов».

Отсюда — в том числе, известное видео Пригожина с демонстративным «шойгу! герасимов! где с*ка боеприпасы??»

Однако Пригожин все больше понимал, что переубедить параноика-Путина не удастся, и он, в конце концов, уберет самого Пригожина, политически и физически.

Поэтому Пригожин решился на отчаянный шаг: демонстративный поход на Москву — с демонстративной остановкой почти в последний момент, чтобы выкупить свою жизнь.

В конце концов, за все свои старания Пригожин получил дополнительных 3 месяца «на пожить».

8. Со смертью Пригожина его приближенных (Суровикин, Теплинский и т. д.) максимально нейтрализовали, «вагнер» постепенно распустили, перешли от формата «одна большая ЧВК» к менее угрожающему формату «много маленьких ЧВК».

Чтобы сохранить африканское наследие Пригожина, Путин был вынужден передать «Вагнер» под Минобороны РФ — фактически усилив «сапогов».

И — снова создал себе новую фобию.

Далее в качестве воспитательного момента (чтобы снова немного опустить «сапогов» и успокоить «пиджаков») с должности слетает Шойгу, а на его место становится скромный и почти незаметный технократ-консерватор «ошибаться-можно-врать-нельзя» Андрей Белоусов.

Так еще больше усиливается миф о «заговорщике-коррупционере» Шойгу, который в этом зоопарке стремительно приобретает публичные признаки нового Пригожина.

9. Все эти перестановки не решают важного вопроса — место «третьей силы» в традиционном противостоянии 2 блоков силовиков, которое занимал «Вагнер», оставалось пустым.

Путин, не долго думая, подтягивает своего очередного лоялиста Золотова и начинает поднимать Росгвардию и ФСО — и снова готовит себе очередную параноидальную ловушку.

Вместо заключения.

Конечно, это не максимально полная картина — здесь я оставил без внимания группы разнонаправленных к царю олигархов и политические группы влияния, просто потому, что они не были предметом анализа упомянутого в начале «отчета».

Система контролируемого конфликта между силовыми блоками в РФ — давняя традиция, равно как и маньяк-параноик на троне.

Поэтому: ничего эксклюзивно нового в опубликованном отчете нет — как, к сожалению, нет объективного понимания внутренних процессов в РФ у соответствующих специалистов на Западе; и никакого внезапного «переворота» во главе с Шойгу ожидать не стоит.

Тарас Жовтенко, «Фейсбук»

Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com