Ferrari оживила легенду F40 в новом суперкаре
- 11.05.2026, 12:45
Модель покорила дизайнеров и поклонников по всему миру.
Ferrari вновь доказала, что умеет превращать автомобили в объекты культа. Эксклюзивный суперкар Ferrari SC40 признали моделью с лучшим дизайном года, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).
SC40 — это уникальный проект подразделения Ferrari Special Projects, создающего автомобили в единственном экземпляре для особых клиентов. Дизайн разработала внутренняя студия Ferrari под руководством главного дизайнера Ferrari Флавио Манцони.
Новый суперкар вдохновлен легендарным Ferrari F40, но не копирует его напрямую. В компании описывают стиль модели как сочетание «мускулистых квадратных форм» и индустриальной геометрии. Автомобиль получил длинный низкий нос, короткий задний свес и массивное фиксированное антикрыло — узнаваемые черты классических Ferrari.
SC40 окрашен в эксклюзивный цвет Bianco SC40, а салон отделан карбоном, кевларом и алькантарой. Технически модель базируется на Ferrari 296 GTB и оснащена гибридной силовой установкой мощностью 819 лошадиных сил.
Для Ferrari этот триумф стал очередным подтверждением дизайнерского лидерства. За последние 12 лет компания завоевала уже 35 наград.