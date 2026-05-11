11 мая 2026, понедельник, 14:24
Ferrari оживила легенду F40 в новом суперкаре

  • 11.05.2026, 12:45
Модель покорила дизайнеров и поклонников по всему миру.

Ferrari вновь доказала, что умеет превращать автомобили в объекты культа. Эксклюзивный суперкар Ferrari SC40 признали моделью с лучшим дизайном года, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

SC40 — это уникальный проект подразделения Ferrari Special Projects, создающего автомобили в единственном экземпляре для особых клиентов. Дизайн разработала внутренняя студия Ferrari под руководством главного дизайнера Ferrari Флавио Манцони.

Новый суперкар вдохновлен легендарным Ferrari F40, но не копирует его напрямую. В компании описывают стиль модели как сочетание «мускулистых квадратных форм» и индустриальной геометрии. Автомобиль получил длинный низкий нос, короткий задний свес и массивное фиксированное антикрыло — узнаваемые черты классических Ferrari.

SC40 окрашен в эксклюзивный цвет Bianco SC40, а салон отделан карбоном, кевларом и алькантарой. Технически модель базируется на Ferrari 296 GTB и оснащена гибридной силовой установкой мощностью 819 лошадиных сил.

Для Ferrari этот триумф стал очередным подтверждением дизайнерского лидерства. За последние 12 лет компания завоевала уже 35 наград.

