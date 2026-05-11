Ferrari оживила легенду F40 в новом суперкаре 11.05.2026, 12:45

Модель покорила дизайнеров и поклонников по всему миру.

Ferrari вновь доказала, что умеет превращать автомобили в объекты культа. Эксклюзивный суперкар Ferrari SC40 признали моделью с лучшим дизайном года, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

SC40 — это уникальный проект подразделения Ferrari Special Projects, создающего автомобили в единственном экземпляре для особых клиентов. Дизайн разработала внутренняя студия Ferrari под руководством главного дизайнера Ferrari Флавио Манцони.

Новый суперкар вдохновлен легендарным Ferrari F40, но не копирует его напрямую. В компании описывают стиль модели как сочетание «мускулистых квадратных форм» и индустриальной геометрии. Автомобиль получил длинный низкий нос, короткий задний свес и массивное фиксированное антикрыло — узнаваемые черты классических Ferrari.

SC40 окрашен в эксклюзивный цвет Bianco SC40, а салон отделан карбоном, кевларом и алькантарой. Технически модель базируется на Ferrari 296 GTB и оснащена гибридной силовой установкой мощностью 819 лошадиных сил.

Для Ferrari этот триумф стал очередным подтверждением дизайнерского лидерства. За последние 12 лет компания завоевала уже 35 наград.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com